Hospital Fricke por dos tens detenidos por microtráfico de drogas: "Constituye un delito y un problema de salud pública"

Impacto ha causado en la comunidad la captura de dos Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (tens) del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, quienes pasaron a control de detención por lesiones leves, amenazas y tráfico de drogas.

Fue durante este fin de semana cuando una riña derivó en una denuncia formal ante Carabineros, quienes fueron advertidos que los dos agresores, además, se dedicaban al microtráfico de sustancias ilícitas al interior del establecimiento de salud.

Así es como funcionarios de la 5ª Comisaría procedieron a hacer una revisión de los dos trabajadores apuntados, hallando en su poder dosis en pequeñas cantidades de marihuana, clorhidrato de cocaína y sachets de clonazepam, entre otras sustancias.

"Se dispuso su control de detención, se fijó un plazo de investigación de 100 días por el delito de microtráfico y, además, en atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público", indicó la fiscal Marcia Rivas.

Pese a lo expresado por la persecutora, Carabineros indicó que los dos tens detenidos mantienen prontuario policial por delitos como amenazas, daños y hurto.

Si bien, en primera instancia, desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke se refirieron a lo ocurrido, durante la tarde de este lunes 3 reforzaron la información señalando que "de forma inmediata dispuso un sumario administrativo paralelo a la indagatoria que lleva el Ministerio Público, y la suspensión de los funcionarios aludidos".

Asimismo, aseguraron que "condenamos este tipo de acciones, que constituyen un delito y un problema de salud pública. Además, en el marco de su política ante el consumo de alcohol y drogas, se firmó recientemente un convenio con Senda, de manera de reforzar las acciones preventivas al respecto y promover espacios de trabajo saludables".

Adicionalmente y en relación a denuncias recibidas por parte de la comunidad sobre consumo en las inmediaciones del establecimiento, la Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar informó que "se dispuso, en octubre, un sumario administrativo para aclarar los hechos y tomar las medidas administrativas que corresponden, el cual se encuentra en etapa indagatoria".

PURANOTICIA