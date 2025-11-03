Inusual procedimiento policial en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar: dos tens detenidos por agresión y microtráfico de drogas

Un inusual procedimiento policial se registró durante el fin de semana al interior del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, luego que dos Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (tens) fueran detenidos por personal de Carabineros de la 5ª Comisaría por los delitos de agresión, amenazas y microtráfico de drogas.

El hecho ocurrió en dependencias del mismo recinto asistencial y generó gran sorpresa entre el personal de salud. De acuerdo con los antecedentes, todo comenzó tras una agresión a otro funcionario, situación que motivó la presencia policial en el lugar, que constató las lesiones leves sufridas por la víctima, además de las amenazas que habrían sido proferidas por los mismos trabajadores involucrados en el incidente.

Durante la denuncia, el funcionario afectado señaló que los acusados, además, comercializaban sustancias ilícitas al interior del recinto, lo que llevó a los policías a revisar las pertenencias de ambos tens, incautando así dosis en pequeñas cantidades de marihuana, clorhidrato de cocaína y sachet de clonazepam, entre otras sustancias prohibidas, quedando ambos detenidos a disposición del Ministerio Público.

La fiscal Marcia Rivas explicó que tras esta denuncia de la víctima "se dio aviso al fiscal de turno, quien dispuso diligencias tendientes a comprobar o descartar la ocurrencia del delito. Es así que se procedió al registro de las pertenencias de los imputados, un hombre y una mujer, encontrando en su poder marihuana, clorhidrato de cocaína y sachet de clonazepam, entre otros, todo en pequeñas cantidades".

En virtud de ello, además, expuso que "se dispuso su control de detención, se fijó un plazo de investigación de 100 días por el delito de microtráfico y, además, en atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público".

Respecto al procedimiento, el capitán Francisco Carroza, subcomisario de los Servicio de la 5ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que "personal policial se entrevista con la persona denunciante, quien señala que una pareja de funcionarios la habrían agredido y a su vez la habrían amenazado. Pero también, dentro de esta misma información, señala que esta pareja también realizaría venta de drogas en el mismo centro de salud".

"Ante esta información, personal policial procede a lo que es la revisión, tanto de sus vestimentas como de sus especies y su vehículo particular, donde logran encontrar droga relacionada a marihuana, cocaína y fármacos controlados. Ante esta situación se procede a la detención de estas dos personas, ya sea por el delito de agresión, amenaza y a su vez por el delito de microtráfico", complementó el oficial.

Cabe hacer presente que, a pesar de que la fiscal Rivas indicó que estas personas no mantenían antecedentes penales, Carabineros señaló lo contrario, pues ambos tens detenidos mantienen prontuario por delitos como amenazas, daños y hurto.

En tanto, desde la Dirección del Hospital Fricke informaron sobre la riña ocurrida en la Unidad de Emergencia Adulto, que "la autoridad hospitalaria, como corresponde a la administración pública, inició el sumario correspondiente y, paralelamente, se revisa la condición contractual de los implicados, a la espera de las diligencias de la policía, que pudieran significar incluso destitución inmediata".

"Como establecimiento de salud, lamentamos profundamente lo ocurrido y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros usuarios y funcionarios. Asimismo, informamos que la atención en la Unidad de Emergencia y en el resto de los servicios, el Hospital no se ha visto afectada y continúa desarrollándose con normalidad", sentenciaron desde el establecimiento de salud.

PURANOTICIA