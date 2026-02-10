Gobierno por informe de Contraloría sobre megaincendio destaca disposición para entregar antecedentes y llama a la "responsabilidad"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso.

Al respecto, la autoridad indicó que cada vez que la CGR realica un procedimiento, “el servicio público y este Gobierno ha estado plenamente dispuesto siempre a responder y a entregar todos los antecedentes necesarios”.

Complementó que “este caso no fue la excepción. La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso ya emitió un comunicado donde señala cómo ellos han mantenido plena disposición durante todo este proceso a entregar toda la información que fue requerida y que se entregó oportunamente”.

Ramos indicó "la Delegación también está preparando la respuesta a los requerimientos que se instruyeron ahora, que son respuestas que se solicitan a diez, a veinte, a treinta días, y ellos están preparando la respuesta para la Contraloría, porque este informe final es reciente".

Sobre si hay algún tipo de autocrítica respecto a cómo se ha llevado el proceso, el subsecretario señaló que “todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importante y yo creo que todos los sectores políticos, independientemente de cuál es su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos porque Chile tiene una larga tradición de respuesta frente a la emergencia y las catástrofes”.

Añadió que “muchas veces vemos que en el último tiempo, a veces, las emergencias están siendo utilizadas para diferentes tipos de análisis político, o de golpear al adversario político por diferentes estas cosas”.

En ese contexto, hizo un llamado "a que todas las autoridades comunales, regionales, nacionales, tenemos que estar siempre unidas para poder responder de la mejor forma a la ciudadanía”, pidió.

La autoridad sostuvo que “creo que eso es lo más importante y lo que está ocurriendo en este momento (…) las instituciones están funcionando, hay que dejarlas que terminen de hacer su trabajo y nosotros colaborar con todo lo que tenemos para que se esclarezca de la mejor forma, sanciones si son necesarias, investigaciones tanto en el Ministerio Público o por parte del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que eso es lo importante de todo este asunto”.

Finalmente, el subsecretario del Interior manifestó que "como país hemos siempre enfrentado la emergencia en unidad, trabajando muy duro para que la ciudadanía se levante lo antes posible, yo creo que es el fondo de todo, el cómo comunican las instituciones los diferentes tipos de informe y análisis; no es competencia nuestra estar comentándolos. Yo creo que eso es una pregunta para la Contraloría”.

