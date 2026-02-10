Contraloría detecta graves deficiencias en la gestión de recursos destinados para enfrentar el megaincendio en la región de Valparaíso

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que dan cuenta de graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

PAGOS NO ACREDITADOS EN LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL

El Informe N°528/25, detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia.

La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. Se instruyó un sumario administrativo. En paralelo se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.

IRREGULARIDADES EN AYUDAS Y GASTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

Según el Informe N°535/25, la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.

Por ello, la CGR ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.

FALENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

El Informe N°503/25, evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025.

Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.

La Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

PAGOS INDEBIDOS EN DEMOLICIONES DE VIVIENDAS SINIESTRADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA

Las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso arrojaron diversas irregularidades. El Informe Final N°805/25, detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.

SOBREPRECIOS Y FALTA DE RESPALDO POR DEMOLICIONES EN EL SECTOR EL OLIVAR

En tanto, el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos.

Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia CGR quien continúe con su respectiva tramitación.

Cabe señalar que la Contraloría General reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia, instruyendo medidas disciplinarias, correctivas y acciones legales en los casos que corresponda.

