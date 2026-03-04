Más de 355 mil estudiantes inician el año escolar 2026 en la Región de Valparaíso

En la comuna de Algarrobo, la comunidad educativa de la Escuela Básica El Bochinche fue escenario del hito regional de inicio del año escolar 2026, instancia encabezada por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez; el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Mineduc, Joaquín Walker; el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; la seremi de Gobierno, Carolina Zapata; y el alcalde de la comuna, Marco Antonio González, junto a autoridades regionales, provinciales y comunales.

En la Región de Valparaíso, más de 355 mil estudiantes de establecimientos pertenecientes a Servicios Locales de Educación Pública, municipales, particulares subvencionados, particulares pagados y de administración delegada iniciaron su año escolar, marcando el comienzo de un nuevo ciclo formativo.

La ceremonia se desarrolló en la Escuela Básica El Bochinche, establecimiento que forma parte del Plan de Fortalecimiento a la Matrícula del Ministerio de Educación, iniciativa que ha permitido ampliar la cobertura en sectores con alta demanda de cupos escolares. En la oportunidad, se inauguraron oficialmente sus nuevas dependencias, gracias a un proyecto que contempló una inversión superior a los $1.450 millones, permitiendo habilitar cinco cursos, además de sala de docentes, biblioteca, comedor, cocina, servicios higiénicos y accesos universales.

"Estamos muy contentos de dar el inicio oficial del año escolar aquí en la comuna de Algarrobo. Quisimos estar en la Escuela El Bochinche porque este establecimiento representa el cumplimiento de un compromiso concreto con el fortalecimiento de la educación pública. Esta obra es fruto de un trabajo colaborativo con el municipio y la Dirección de Educación Pública que contempla una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, que permitió habilitar cinco salas nuevas, biblioteca, casino y oficinas para los equipos educativos. Además, amplía la matrícula en 120 estudiantes, dando respuesta a una necesidad de las familias”, aseveró Alejandra Arratia Martínez, subsecretaria de Educación.

Marco Antonio González Candia, alcalde de Algarrobo, enfatizó: “el 2022 comenzamos a trabajar junto al DAEM en recuperar este establecimiento y agradezco el trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación, con la SEREMI, la Subsecretaria, que hoy día viene a satisfacer esta necesidad de este establecimiento educacional de emergencia para albergar a 120 alumnos. Estamos muy felices porque va a cubrir las necesidades que tiene la comuna en el sector rural y agradecidos de la SEREMI y del Gobierno central que se esté haciendo el inicio del año escolar de la región de Valparaíso”.

En la misma línea, Carolina Zapata Salazar, vocera de Gobierno de la región de Valparaíso, subrayó: “a través del fondo de emergencia y una inversión de más de 1.400 millones, hoy se cuenta con un espacio hecho para los estudiantes, para los niños y niñas de la zona rural de Algarrobo, que cumple con todas las garantías para que la experiencia educativa, para que su trayectoria educativa pueda contar con un lugar como este, un lugar de calidad que ha sido el compromiso con la educación pública que ha tenido el gobierno del Presidente Boric en todo su periodo y que además vamos a tener hasta el último día de nuestro mandato.”

A nivel regional, el Plan de Fortalecimiento a la Matrícula ha significado una inversión cercana a los $5.800 millones desde 2022, permitiendo habilitar alrededor de 1.200 nuevos cupos en distintos territorios con alta demanda, principalmente a través de proyectos de infraestructura.

Llamado a la asistencia: “Volvamos a Clases ¡Que Nadie Falte!”

En el marco del inicio del año escolar, el Ministerio de Educación reactivó la campaña “Volvamos a Clases ¡Que Nadie Falte!”, enfatizando la importancia de la asistencia sistemática como condición clave para el aprendizaje, la permanencia y el desarrollo socioemocional de niñas, niños y jóvenes.

“Estamos acá en la comuna de Algarrobo, haciendo el hito de inicio de año escolar para toda la región, muy contentos con la inauguración de la escuela El Bochinche, y desde este lugar queremos hacer un llamado a todas las familias, equipos educativos, a todos los y las estudiantes a sumarse y a reencontrarnos en los espacios educativos, porque es en las aulas donde aprendemos juntos, y también aprendemos a convivir, y por eso hacemos el llamado, a través de la campaña nacional Volvamos a Clases: que nadie falte. La experiencia educativa es irremplazable y todos tenemos derecho de aprender”, destacó Juan Pablo Álvarez, seremi de Educación.

Avances en reactivación educativa e infraestructura

Tras cuatro años de trabajo sostenido en materia de reactivación educativa, el sistema avanza desde una etapa de recuperación hacia una mejora progresiva, con énfasis en el fortalecimiento de aprendizajes, la asistencia, la permanencia y la revinculación escolar.

En este contexto, la asistencia escolar en la región mostró una mejora significativa, alcanzando un 87,2% en 2025. Asimismo, la tasa de desvinculación disminuyó en un 16% entre 2022 y 2024, mientras que la revinculación llegó a un 46,1%, posicionando a la Región de Valparaíso entre las con mejores resultados del país en este indicador.

En materia de infraestructura escolar, desde 2022 se han ejecutado 120 obras en la región, con una inversión superior a los $35 mil millones, destinadas a mejorar las condiciones en que niñas, niños y jóvenes desarrollan sus trayectorias educativas.

El año escolar 2026 se inicia, además, con un Sistema de Educación Pública fortalecido. Actualmente, seis Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) —Valparaíso, Costa Central, Marga Marga, Petorca, Los Andes y Aconcagua— administran 447 establecimientos en la región, abarcando a más de 88 mil estudiantes y párvulos.

Asimismo, en febrero se dio a conocer el nombramiento de dos nuevas directoras ejecutivas para los SLEP del Litoral y Hanga Roa, que asumirán la administración de sus establecimientos en 2027. Para marzo de ese mismo año está programada la entrada en régimen del SLEP Quillota.

En enero de 2026, además, fue despachado por el Congreso el proyecto de Ley sobre Convivencia Educativa, Buen Trato y Bienestar en las Comunidades Educativas, que actualiza el marco normativo en esta materia, incorporando un enfoque formativo e integral.

PURANOTICIA