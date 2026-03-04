Gobernador Regional Rodrigo Mundaca asume como vicepresidente de la Asociación de Gobernadores de Chile

En el contexto del 1er Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales 2026, impulsada por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) y organizada por el Gobierno Regional de Los Lagos, hoy se realizó la ceremonia de cambio de mando de la directiva de la asociación.

Con la presencia de las máximas autoridades regionales del país, la ceremonia se llevó a cabo en la sede Patagonia de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, instancia donde el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, asumió la vicepresidencia de la asociación.

De esta forma, la directiva 2026 de AGORECHI quedó integrada con Alejandro Santana, Gobernador de Los Lagos, como presidente; Rodrigo Mundaca, como vicepresidente; Cristóbal Juliá, Gobernador de Coquimbo, como secretario; Ricardo Díaz, Gobernador de Antofagasta, como tesorero, y Jorge Flies Gobernador de Magallanes, Sergio Giacaman, Gobernador del Biobío, Luis Cuvertino, Gobernador de los Ríos, como directores, quienes además conformaron tres comisiones: electoral, ética y revisora de cuentas.

Respecto a este encuentro, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que “lo que hemos demostrado es que hoy día la descentralización profundiza la democracia, amplía la base social de participación y finalmente la descentralización le cambia la vida a las personas, porque logramos modificar también la pirámide decisional desde Santiago hacia las regiones. Ahora es evidente que debemos trabajar en descentralización política, porque todavía tenemos delegados regionales presidenciales, descentralización administrativa, porque no tenemos ley de plantas y también descentralización fiscal, porque hoy día es fundamental empujar la ley de regiones más fuertes, de manera tal de que los tributos derivados de la explotación de los recursos naturales queden en nuestros territorios y los tributos derivados de la explotación portuaria queden en nuestros territorios.

Por tanto, esta es una batalla larga, porque cuando hablamos de descentralización también estamos hablando de poder para los territorios. Y como lo hemos dicho siempre, Santiago no es Chile, Chile son sus regiones, y en ese proceso, creo que todos los gobernadores regionales estamos profundamente comprometidos en seguir trabajando porque la descentralización le siga cambiando la vida a las personas”, puntualizó.

Encuentro Nacional

El cambio de mando fue la actividad cúlmine de este encuentro que se llevó a cabo durante este 3 y 4 de marzo, que incluyó una visita en terreno al emblemático Puente Chacao, la mega obra que unirá la Isla de Chiloé con el continente, considerado uno de los proyectos de ingeniería más importantes del país.

Asimismo, los Gobernadores Regionales sostuvieron una reunión donde se realizó la cuenta pública del presidente saliente, Pablo Silva, así como la presentación del equipo asesor, el proceso de transferencia de competencias, resultados expuestos por Corfo y la intervención del nuevo Subdere, Sebastián Figueroa, quien expuso sobre la importancia de la descentralización y la necesidad de trabajo colaborativo entre los Gobiernos Regionales del país.

