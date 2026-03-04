Ministra Jessica López inspecciona millonaria obra en Reñaca tras socavón que golpeó a edificios

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, supervisó las obras de emergencia en el colector primario de aguas lluvias Reñaca Norte, sector del socavón que afectó a los edificios residenciales Kandinsky y Miramar en 2023.

“No queríamos terminar nuestra gestión sin hacer una visita esta obra de alta complejidad y que viene a dar solución a una emergencia que nos obligó a actuar rápidamente, en conjunto y poner todas las capacidades para dar seguridad a las personas que se vieron afectadas. Se trata de una obra que ya está en su etapa final y que estará terminada en julio de este año”, señaló López.

La secretaria de Estado explicó que “en total serán cerca de 37 mil millones de pesos en un nuevo colector de aguas lluvias y un conjunto obras de seguridad que son necesarias para hacer frente a nuevas situaciones climáticas que puedan suceder en el futuro”.

El diseño del nuevo colector de aguas lluvias considera la construcción de una estructura de hormigón armado, con forma de cajón, con cámaras y gradas disipadoras de energía hidráulica. Para sostener el colector, se complementará la estructura con micropilotes y anclajes.

Los micropilotes permitirán dar mayor seguridad de sostenimiento al nuevo colector, ante futuras solicitaciones por sismo, erosión, remoción en masa, rotura de tuberías y otros eventos.

Para contención del colector y de la calle Costa Montemar, se contempla restituir los muros de contención, y finalmente las aceras y calzada. También, se van a realizar movimientos de tierra y reposición de las áreas verdes.

Durante su visita la ministra López estuvo acompañada por la directora nacional de Obras Hidráulicas, María Loreto Mery, el seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, Dennys Mendoza, además de representantes de la empresa constructora a cargo de las obras.

PURANOTICIA