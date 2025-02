Gobernador Mundaca y seguridad en Valparaíso: "No es posible que en el sistema de cámaras el 50% no esté funcionando"

Serios cuestionamientos ha traído consigo la información publicada por Puranoticia.cl, que da cuenta de la preocupante realidad en la que se encuentran las 177 cámaras de televigilancia en la comuna Valparaíso, donde 85 de ellas no están operativas por una falta de mantención de parte del Municipio, que viene de hace largo tiempo.

El tema cobra aún mayor relevancia al tomar en cuenta que una de las principales demandas que tienen los habitantes de la comuna de Valparaíso (como de todo el país) dice relación con la seguridad pública y la alta sensación de inseguridad que se percibe, sobre todo en época estival donde la población flotante sube como la espuma.

Lo que se ha indicado desde la administración de la alcaldesa Camila Nieto es que durante la gestión de Jorge Sharp, desde el año 2023 precisamente, se dejaron de realizar las mantenciones a las cámaras de televigilancia de la comuna, cuestión que terminó provocando que el 50% de los equipos, hoy en día, no puedan funcionar.

Cabe recordar que la alcaldesa Camila Nieto señaló a Puranoticia.cl que "en materia de cámaras de seguridad, la administración pasada que lideró el ex alcalde Jorge Sharp, nos dejó importantes problemas. El primero de ellos es que la última mantención que se hizo a las cámaras fue en octubre de 2023".

En ese sentido, la autoridad frenteamplista expuso que "lo que hemos estado haciendo en estos dos meses de gestión es realizar un proceso de trabajo coordinado con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Viña, para generar una modernización de las cámaras, que son las más antiguas de nuestro sistema”.

Además, la jefa comunal porteña sostuvo que "estamos sacando adelante un proceso que nos permita generar mantención constante de las cámaras de seguridad, para no llegar a la misma situación en la que estuvo la administración pasada".

CRÍTICAS DEL GOBERNADOR

Frente a este preocupante panorama que afecta a la seguridad de la Ciudad Puerto, nuestro medio conversó con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien comentó que "con la Alcaldesa no hemos podido hablar en este último tiempo, pero sabemos que está abocada a corregir esa anomalía que no es de su gestión, sino de la gestión anterior (de Sharp), porque no puede ser posible que hoy en el sistema de cámaras el 50% no esté funcionando y, por tanto, el Municipio está trabajando para corregir esa situación. Es inaceptable y preocupa".

Luego, la máxima autoridad regional indicó que "lo que uno esperaría es que el sistema de vigilancia comunitaria de cámaras funcione y tenemos la esperanza de que, hoy día, esta situación se pueda corregir a la mayor brevedad posible”.

Finalmente, subrayó que "es una responsabilidad que tienen que asumir las autoridades comunales. La Alcaldesa está tratando en corregir esa situación, pero me parece poco presentable que se dé una situación de esta naturaleza, cuando la principal demanda en nuestros territorios es, precisamente, brindarle seguridad a quienes habitamos la región y quienes habitan la ciudad de Valparaíso".

"FACTOR PSICOLÓGICO"

Puranoticia.cl también conversó con el abogado Rodrigo Díaz Yubero, quien durante el año 2018 presentó un recurso de protección ante tribunales debido a los problemas de vandalismo y amenazas a la convivencia en la plaza Aníbal Pinto (recurso que fue acogido y que marcó un precedente para el resto de la ciudad).

"Las cámaras son un factor que tiene que ver más con elementos psicológicos que con una gran efectividad. Si el aumento de cámaras no va de la mano con un aumento del personal que pueda operarlas y que pueda observar y filtrar las imágenes que están arrojando, es más difícil”, dijo.

De igual forma, calificó como “escandaloso” que de las 177 cámaras de televigilancia, 85 de ellas estén sin funcionamiento por falta de mantención. "Debemos aspirar a que todas funcionen, pero hay que revisar si la cantidad de personal que se tiene para operar las cámaras es el adecuado o no. Ése es un tema importante”, sentenció.

PURANOTICIA