Alcaldesa de Valparaíso confirma proceso para mejorar mantención de cámaras de seguridad: hoy el 50% de ellas no están en operativas

La seguidilla de hechos delictuales ocurridos en la comuna de Valparaíso durante lo que va de verano 2024-2025 es una situación que le está quitando el sueño a quienes viven y trabajan en la zona. La sensación de inseguridad va en aumento, al punto que se ha convertido en un problema crítico para los residentes, el sector empresarial y también para los turistas.

Lo cierto es que las cifras también dan cuenta de que el panorama no es, precisamente, el que se pudiera desear. Por ejemplo, según un estudio de la Fundación Piensa, los hurtos representan el 29,5% de los delitos en la región de Valparaíso, mientras que un 19,1% corresponde al robo de o desde vehículos motorizados.

Y como si esto no fuera suficiente, otro factor que está generando preocupación tiene que ver con la falta de funcionamiento de gran parte de las cámaras de vigilancia: de las 177 existentes, son 85 las que no están operativas, es decir, da lo mismo que estén instaladas o no, porque no cumplen su objetivo. Este problema está siendo abordado por las autoridades de la comuna, las que están trabajando para conseguir la mantención de los equipos y renovar otros que están obsoletos.

No se trata de un tema menor, considerando que las imágenes que se pueden obtener de estos equipos son un apoyo a los procedimientos que realizan las policías para identificar a los delincuentes. El monitoreo de cámaras de seguridad, al detectar actividades sospechosas y responder rápidamente, previene delitos y, de alguna manera, provoca una sensación de tranquilidad en la comunidad.

El tema fue abordado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien indicó que “efectivamente, es una situación que conocemos, que está en manos del Municipio y que conversamos del tema desde el primer día que llegó la alcaldesa (Camila Nieto) y conocimos que se está haciendo un proceso de renovación de las cámaras, lo que para nosotros es muy relevante”.

Consultada la alcaldesa Camila Nieto, manifestó que “en materia de cámaras de seguridad, desde la administración pasada, que lideró el ex alcalde Jorge Sharp, nos dejó importantes problemas. El primero de ellos, es que la última mantención que se hizo a las cámaras de seguridad fue en octubre de 2023. Lo que hemos estado haciendo en estos dos meses de gestión -refiriéndose al tiempo que lleva en el cargo-, es realizar un proceso de trabajo coordinado con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Viña del Mar para generar una modernización en las cámaras de vigilancia que son las más antiguas de nuestro sistema”.

La jefa comunal aseguró que “hay $800 millones que hace meses se asignó a este Municipio para cámaras en Laguna Verde y también de Placilla. Esos 800 millones los vamos a materializar durante el primer semestre de este año. Estamos sacando adelante un proceso que nos permita generar mantención constante de las cámaras de vigilancia para no llegar a la misma situación que estuvo la administración pasada”.

El concejal Jorge López (PDG) indicó a Puranoticia.cl que está trabajando en un proyecto relacionado con el tema de las cámaras de seguridad. Al respecto, dijo: “Las cámaras no son la solución a la delincuencia, sólo un medio de apoyo. Es, por lo mismo que estoy levantando una propuesta para que, con el apoyo de los diputados que se sumen, podamos realizar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso N° 18.918 artículo 6, para que la seguridad del mismo sea realizada por una Guardia del Congreso Nacional y no por Carabineros”.

¿Y cuál es la idea que persigue esta iniciativa? El edil y presidente regional del Partido de la Gente, explicó que, en la práctica, el que se dé luz verde a una reforma permitiría que “los cerca de 100 carabineros que hacen guardia hoy en el Congreso, podrían ser redestinados a las unidades de Valparaíso, aumentando la dotación de manera inmediata y dedicarse al control del orden público”.

Según López, al no hacerse las mantenciones correspondientes a las cámaras de seguridad, se fue produciendo el decaimiento del sistema, “con cámaras que no funcionaban por conectores sulfatados, fallas en el motor de rotación, corte de fibra óptica o corte de suministro eléctrico, como lo acontecido con tres cámaras en Placilla nuevo por el choque de un camión que cortó el tendido eléctrico, las que se encuentran sin funcionar hasta el día de hoy”.

Agregó que ha mantenido conversaciones sobre el tema con la directora de Seguridad del municipio y la alcaldesa Camila Nieto para que, a la brevedad, se reactive la mantención sintomática o por avería de las cámaras, lo cual ya está dando resultados. “En la jornada del pasado martes, un técnico en terreno hizo mantenciones. Se repararon y habilitaron 6 cámaras entre la avenida Argentina, el Congreso y la calle Uruguay. Ahora, hay que trabajar con las de Pedro Montt y Placilla”.

En una segunda etapa, se contempla la asistencia técnica para el nuevo proyecto de adquisición de cámaras para Laguna Verde y Placilla de Peñuelas. “Hay todo un trabajo logístico que realizó la delegada de Placilla, Jennifer Araya, y el ya trasladado capitán de Carabineros, Sthephan Stewart, en conjunto con los vecinos, donde se definieron los puntos estratégicos para las nuevas ubicaciones. Lamentablemente la licitación no prosperó, pero ahora sí verá la luz gracias al esfuerzo mancomunado del Concejo Municipal y de la administración activa de Valparaíso”.

