Ministerio de Vivienda ordenó al Serviu de Valparaíso que proceda a demoler la toma en terrenos de la familia Correa en Quilpué

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso demoler las viviendas levantadas por pobladores en los terrenos de la familia Correa, en la comuna de Quilpué.

El paño en cuestión es propiedad de la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado por encargo, a través de un sicario, en Concón durante el año 2020.

Cuatro años después, esta medida viene a concretar lo instruido por la Seremi de Vivienda y Urbanismo en junio de 2021, que declaró ilegales las construcciones en el lugar, por vulnerar las normas del Plan Regulador Comunal y ordenó demolerlas.

También viene a cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha del 27 de agosto de 2024, donde se acogió un recurso de protección interpuesto por la familia del hombre de negocios asesinado ante la falta de concreción.

La nueva resolución del Minvu establece que los fondos públicos ya están dispuestos para concretar la demolición, los que ascienden a casi 88 millones de pesos.

Durante este martes 19, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso señaló a El Mercurio que ofició a Carabineros y a las delegaciones presidenciales, tanto regional como provincial, "a fin de contar con el apoyo y coordinación de los servicios públicos involucrados para resguardar la seguridad y los derechos fundamentales de las familias residentes en el terreno de manera previa a la demolición”.

