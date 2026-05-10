Franco Parisi condena agresión a Javier Olivares y llama a erradicar la violencia

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió a la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares durante una actividad deportiva realizada en la comuna de Olmué, condenando el episodio y apuntando contra la violencia en el escenario político nacional.

A través de una declaración pública, Parisi sostuvo que, más allá de las diferencias personales o políticas que puedan existir, ninguna agresión puede ser validada.

“Uno puede tener mil y una diferencia con una persona y con Javier, por qué no. Pero la violencia no se puede permitir en ningún evento”, expresó.

El líder del PDG aseguró que el parlamentario fue “atacado cobardemente” y confirmó que tanto él como uno de sus asesores realizaron las denuncias correspondientes tras el incidente ocurrido durante la madrugada.

“Javier fue atacado cobardemente, le golpearon directamente en su rostro, hizo la denuncia correspondiente a él y a uno de sus asesores”, señaló.

Parisi también advirtió sobre otros episodios de amenazas contra parlamentarios y sostuvo que este tipo de hechos reflejan un ambiente preocupante dentro del debate político.

“No podemos tolerar ni las amenazas ni la violencia que en este caso la está sufriendo un diputado del PDG”, afirmó.

En esa línea, el economista insistió en que las diferencias ideológicas no justifican agresiones físicas ni intimidaciones. “Es un chileno más que tiene una responsabilidad que cumplir, pero la violencia tiene que estar erradicada en Chile”, concluyó.

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