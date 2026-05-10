Agreden a diputado Javier Olivares en celebración de club deportivo en Olmué

Una celebración deportiva en la comuna de Olmué terminó con una denuncia por agresión que involucra al diputado Javier Olivares y a uno de sus asesores parlamentarios. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en medio de una actividad organizada por el Club Deportivo Montevideo, institución que conmemoraba su aniversario número 53.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, personal policial llegó hasta la sede del club tras un llamado al nivel de emergencia 133. En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con el parlamentario, quien relató haber sido atacado por un grupo de sujetos mientras compartía junto a otras personas al interior del recinto.

El teniente Víctor Conejeros, comisario de la Tercera Comisaría de Limache, explicó, a Mega, que “se entrevista con la víctima, siendo este el diputado Javier Olivares, del distrito número 6, en la región de Valparaíso, quien, en calidad de víctima, nos denuncia que momentos antes se encontraba compartiendo, siendo agredido tanto él como su asesor parlamentario por parte de otros sujetos”.

El oficial añadió que los responsables “se dan posteriormente a la fuga en dirección desconocida”, por lo que se iniciaron diversas diligencias para intentar establecer la dinámica de lo ocurrido y dar con el paradero de los involucrados.

Según detalló Carabineros, tanto el diputado como su asesor fueron trasladados hasta un recinto asistencial para constatar lesiones. “Resultando ambos con lesiones de carácter leve”, indicó Conejeros.

Desde la institución policial señalaron además que se efectuaron actuaciones autónomas en el sitio del suceso, incluyendo empadronamiento de testigos y recopilación de antecedentes, los que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con la investigación.

El procedimiento se desarrolló en la sede del Club Deportivo Montevideo, ubicada en la comuna de Olmué, donde durante la jornada se realizaba la celebración por el nuevo aniversario de la institución deportiva amateur.

PURANOTICIA