Alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por fraude al fisco

El alcalde de Rinconada, Juan Galdámes, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en una investigación relacionada con el uso de recursos municipales durante 2022.

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Los Andes, luego de una audiencia en la que se revisaron los antecedentes reunidos por el Ministerio Público respecto de inversiones realizadas en terrenos ubicados en el sector de callejón Las Moras.

Junto al jefe comunal, también fueron formalizados otros exfuncionarios municipales. El exsecretario de Planificación, Hernán Espina, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que el director jurídico del municipio, Lautaro Silva, deberá cumplir firma mensual y arraigo nacional.

Durante la audiencia, el magistrado Daniel Chaucon estimó que existen antecedentes suficientes para sustentar, en esta etapa del proceso, la eventual participación del alcalde en los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, ambos en calidad de consumados.

Según los antecedentes expuestos, la investigación apunta a inversiones efectuadas con recursos municipales antes de concretarse una promesa de donación vinculada a los terrenos del callejón Las Moras.

Sin embargo, el tribunal no acogió todas las imputaciones formuladas por la fiscalía. Entre los cargos descartados por ahora se encuentran algunas acusaciones relacionadas con la compra de los predios Los Almendros, Las Bandurrias y Callejón Vecinal, además de delitos asociados a la presunta falsificación y uso de instrumento público falso en documentación emitida durante 2022.

Respecto de la solicitud de prisión preventiva presentada durante la audiencia, el magistrado consideró que una medida de esa magnitud resultaba excesiva en esta etapa de la causa.

“Como bien este juez ha estimado que las torpezas y desproligidades delictivamente concurrentes son sólo algunas de las expuestas en la formalización, acoger el pedido de prisión preventiva es desproporcional, sólo si toma en cuenta la extensión abstracto de los cuadros penales”, explicó.

Finalmente, el tribunal resolvió que tanto Galdámes como Espina deberán cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas, además de la prohibición de salir del país.

En el caso de Silva, se determinó la obligación de firmar mensualmente en la unidad de Carabineros correspondiente a su domicilio, junto con la medida de arraigo nacional.

La investigación continuará durante los próximos cuatro meses, plazo fijado por el tribunal para el desarrollo de las diligencias pendientes.

PURANOTICIA