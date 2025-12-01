Fiscalía despacha orden de investigar denuncia de "masacre" en la U. Católica de Valparaíso y el Hospital del Salvador

La fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Soledad Díaz, se refirió a la denuncia ingresada por amenazas en contra de dependencias de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y el Hospital del Salvador de la Ciudad Puerto.

La comunidad educativa denunció la recepción de un correo masivo anónimo, donde se anuncia un tiroteo en la casa de estudios.

En el texto, un sujeto se identifica como parte de una asociación terrorista y advierte sus intenciones de “hacer una masacre” en la PUCV y en el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.

El mensaje que tenía titulado como asunto "Voy a matarlos a todos" indicaba que "soy miembro de una red terrorista llamada 764 y comunico mi intención de hacer una masacre dentro de muy poco en la PUCV".

Luego agrega que "dentro de muy poco no solo volaré a pedazos el Hospital del Salvador sino que tambien haré un tiroteo en la PUCV armado con una escopeta, cuchillos y con varios explosivos caseros. Mataré a tanta gente como sea posible como una ofrenda al diablo y luego me suicidaré. Todos ustedes seran testigos de lo que es un infierno, asi como yo lo viví lo vivirán ustedes, veran que ninguna vida importa".

Al respecto, Díaz informó que "durante este fin de semana y el día de hoy se han recibido en el Ministerio Público diversas denuncias por un correo electrónico que se está difundiendo entre estudiantes de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), los cuales dan cuenta de detalles por supuestos planes para ejecutar un ataque de carácter terrorista contra las dependencias de dicha universidad, además del Hospital Psiquiátrico El Salvador", indicó.

Agrega que "en esta imagen que está circulando entre los estudiantes, se puede apreciar un correo electrónico que al parecer corresponde a una dirección de correo institucional de dicha casa de estudios".

En virtud de eso, señalan, "se despachó una orden de investigar a la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes conjuntamente con la Brigada del Cibercrimen, están a cargo de todas las diligencias necesarias para poder esclarecer los hechos denunciados y poder determinar la identidad de la persona que está realizando estas amenazas".

