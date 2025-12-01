"Mataré a tanta gente como sea posible": Comunidad de la U. Católica de Valparaíso recibió correo con amenaza de "masacre"

La comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) denunció la recepción de un correo masivo anónimo donde se anuncia un tiroteo en la casa de estudios.

En el texto, un sujeto se identifica como parte de una asociación terrorista y advierte sus intenciones de “hacer una masacre” en la PUCV y en el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.

El mensaje que tenía titulado como asunto "Voy a matarlos a todos" indicaba que "soy miembro de una red terrorista llamada 764 y comunico mi intención de hacer una masacre dentro de muy poco en la PUCV".

"He sufrido mucho daño en mi vida, bullying, acoso. maltratos y esto ha desarrollado un odio enorme en mi a la sociedad y la humanidad. Fui intemado en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, donde solo sufrí malos tratos y torturas y me querian obligar a aceptar la religion Católica, al salir del hospital solo salí con un odio aún mayor y mas profundizado, especialmente hacia el cristianismo", continúa.

En el texto se agrega que "abracé mi lado oscuro e hice un pacto de sangre con Satanás lo cual me llevo a unirme a la red 764 despues de radicalizarme en el satanismo y neonazismo".

"Desde hace ya un tempo vengo planeando una venganza contra la sociedad y esa venganza sera una matanza. Mis camaradas de 764 y NLM me ayudaron a adquirir armas de fuego y me enseñaron a fabricar explosivos, ademas de darme la motivación para llevar a cabo mi atentado", sigue.

"Por eso ahora dentro de muy poco no solo volaré a pedazos el Hospital del Salvador sino que tambien haré un tiroteo en la PUCV armado con una escopeta, cuchillos y con varios explosivos caseros. Mataré a tanta gente como sea posible como una ofrenda al diablo y luego me suicidaré. Todos ustedes seran testigos de lo que es un infierno, asi como yo lo viví lo vivirán ustedes, veran que ninguna vida importa", cierra el correo.

Cabe señalar que desde la PUCV rastrearon al emisor, determinando que se trataría de una copia masiva que habrían recibido instituciones de estudios superiores.

"Tras una revisión preliminar del contenido, se constató que este mensaje corresponde a una versión editada de correos similares que se han distribuido durante los últimos meses a distintas instituciones de educación superior en Latinoamérica y España. Durante 2025, al menos seis universidades han reportado mensajes con contenido y firma semejantes", indicaron desde la rectoría de la casa de estudios.

Además, desde la universidad indicaron que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público con el fin de que se realice una investigación.

Finalmente, la institución afirmó que "cuenta con protocolos de seguridad y vigilancia activos que se aplican de manera permanente en todos nuestros campus y sedes, realizando monitoreos preventivos en coordinación con las autoridades competentes. El objetivo es resguardar siempre la integridad de estudiantes, académicos y funcionarios, y actuar con la mayor responsabilidad frente a cualquier antecedente".

PURANOTICIA