Fin al recreo de diarios de papel: Diputados modernizarán Ley Electoral y la adecuarán a la era digital para evitar despilfarros

No hay votación en Chile donde el Servicio Electoral (Servel) no reciba una gran cantidad de elogios, ya sea por la rapidez con la que se conocen los resultados como por la transparencia de los mismos. Sin embargo, tienen una gran mancha negra, la cual no sólo reconocen, sino que también han solicitado las respectivas modificaciones.

Hablamos de la Ley Electoral, específicamente en lo que dice relación con los gastos que el aplaudido organismo debe realizar a medios de comunicación escritos, más conocidos como los diarios de papel, para que estos den a conocer el listado de vocales de mesa y los facsímiles de los votos en las respectivas ciudades donde circulan.

Y aunque efectivamente se trata de información que resulta fundamental para cualquier votante, el mecanismo utilizado es completamente inoficioso por ser anticuado; esto, considerando que gran parte de la población se informa a través de plataformas digitales y la venta de diarios de papel va en franco retroceso hace algunos años.

Fuentes de Puranoticia.cl en el Servel cuentan que están al tanto de esta situación y que incluso le han solicitado al Gobierno que realice las modificaciones debidas para que no sea una obligación destinar importantes sumas de dinero en este ítem, sin embargo todo quedó en una intención, ya que los parlamentarios no quisieron avanzar.

Para graficar el tema en cifras, sólo en la región de Valparaíso el Estado destinó más de $1.100 millones para estas publicaciones, dinero que fue a parar –tras un trato directo– a los diarios El Mercurio de Valparaíso y El Observador de Quillota. Esto, teniendo en cuenta que lo mismo se puede realizar con un clic en el portal del Servel.

Puranoticia.cl reveló este lunes que El Mercurio de Valparaíso –que incluye los diarios La Estrella de Valparaíso y el Líder de San Antonio– recibió al menos 13 órdenes de compra por trato directo por más de 628 millones de pesos ($ 628.970.717). En el caso de El Observador de Quillota, este medio recibió –sin licitación pública y por la vía del trato directo– órdenes de compra por más de 472 millones de pesos ($473.971.724).

En ambos casos, la orden de compra con el monto más elevado correspondió a la publicación de los facsímiles de los votos de las elecciones del pasado 26 y 27 de octubre. Mientras el diario de papel porteño recibió más de 223 millones de pesos ($223.717.056), el quillotano recibió 225 millones de pesos ($225.941.742).

ACTUALIZAR LA LEY

Con todos estos antecedentes a la luz, y tomando en cuenta que habrían sido los mismos parlamentarios los que se negaron a realizar modificaciones a la Ley Electoral, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos diputados de la región de Valparaíso para conocer su postura frente este verdadero despilfarro de platas públicas, coincidiendo todos en que ya llegó el momento de actualizar la ley.

El primero de ellos es contestar fue el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), quien señaló al respecto que "hoy existen medios tecnológicos suficientes para poder subsanar esto a través del correo o en la misma página del Servicio Electoral, donde uno puede consultar sus datos electorales y ver si es que uno es vocal o no. En ese sentido, creo que es una materia que debe modernizarse".

Luego, el diputado Tomás de Rementería (Partido Socialista) manifestó en diálogo con Puranoticia.cl que "me parece necesario que se construya una ley electoral acorde con los tiempos actuales. Pensar las comunicaciones del mismo modo que se hacían hace 20 años me parece un error. Debe pensarse la pertinencia de tal publicación, tal vez con una sola en un medio regional bastaría".

En tanto, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano), comentó que "este es otro ejemplo más del despilfarro de plata que ya hace el Estado y cómo, rebajando el gasto público en distintas áreas, nos permitiría destinar muchos más recursos a urgencias sociales como seguridad, salud y educación. De este Gobierno no podemos esperar ya ningún avance en eficiencia, pero en un Gobierno republicano esto sin duda sería una prioridad".

El diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) dijo que "sin dudas, la publicación en diarios de papel de los vocales y facsímiles es relevante para efectos de tener personas que se informen por todos los medios. Muchos no tienen acceso a los medios digitales. Pero sin ninguna duda que los montos deben ser debidamente revisados y, en atención a eso, si bien, no está plasmado en la ley, el Servel debería hacer una revisión exhaustiva para efectos de abaratar costos, entendiendo estos altos montos para cumplir con esta función".

Vale hacer presente que Puranoticia.cl contactó a la totalidad de los parlamentarios de la región de Valparaíso, sin embargo, al cierre esta nota no entregaron su respectiva visión sobre el tema, lo que hace aún más fuerte los rumores surgidos desde sus mismos círculos en torno a que se niegan a modificar la Ley Electoral por temor a ver perjudicadas sus coberturas en medios como los de la red de El Mercurio.

En base a las fuentes consultadas por Puranoticia.cl, todo parece indicar que al menos existe la intención de modificar y actualizar la Ley Electoral que hace despilfarrar al Estado de Chile grandes sumas de dinero para publicar el listado de vocales y los facsímiles de los votos en los respectivos procesos electorales. ¿Será en serio esta vez o sólo palabras de buena crianza? Este medio al menos hará el seguimiento debido.

