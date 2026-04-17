Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso suspenden paro tras una reunión con el Gobierno

Luego de sostener una mesa de trabajo con representantes del Gobierno, la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (Fedequinta) determinó no llevar a cabo la paralización que estaba programada para este lunes.

La decisión se fundamenta en el acuerdo mutuo de mantener abiertas las vías de diálogo entre ambas partes.

A raíz de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, la agrupación gremial ratificó la suspensión de la medida de fuerza que habían comunicado con anterioridad. Ahora, los transportistas se mantendrán a la espera de una contestación oficial respecto a las demandas presentadas.

Durante la cita, las autoridades y los dirigentes establecieron progresar en temáticas vinculadas a la Ley de Transporte, además de potenciar el trabajo conjunto con los delegados presidenciales a lo largo de las diversas regiones. El propósito central de esta medida es propiciar espacios de conversación con los generadores de carga, poniendo especial énfasis en la transferencia de los gastos derivados del valor del combustible.

Respecto a este último punto, desde Fedequinta precisaron que dicha fórmula de traspaso ha operado con éxito en múltiples situaciones. Sin embargo, reconocieron que todavía persisten áreas específicas donde su aplicación no ha podido concretarse de forma efectiva.

El impacto generado por los constantes incrementos en los hidrocarburos mantiene en alerta al sector. Por ello, una de las exigencias primordiales de la asociación es lograr la estabilización del precio de los combustibles por un periodo de al menos seis meses.

Frente a este petitorio, la administración gubernamental adquirió la obligación de proporcionar una respuesta definitiva dentro de un plazo de 20 días.

No obstante, desde la organización advirtieron que, en caso de que continúen las alzas en el precio de los combustibles en las próximas semanas, no descartan retomar medidas de presión, incluso con una paralización que podría realizarse sin previo aviso.

Cabe señalar que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, había advertido que Carabineros "actuaría" si camioneros obstruyeran el tránsito de la ruta 68.

"Si se produjera una obstrucción, que yo creo que no va a ocurrir, ahí Carabineros debe actuar", sostuvo, subrayando que las manifestaciones no pueden significar "cortar la ciudad en dos".

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