Delegado de Valparaíso advierte que Carabineros “va a actuar” si camioneros obstruyen el tránsito de la ruta 68

El Gobierno se mantiene en estado de alerta ante el anuncio de movilizaciones por parte de la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (Fedequinta) para este lunes en la ruta 68. Aunque el Ejecutivo asegura mantener canales de diálogo abiertos, el mensaje respecto al orden público fue tajante: no se tolerará el bloqueo de las rutas que conectan a la región con la capital.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, abordó la compleja relación con el gremio, señalando que existe un conocimiento mutuo de larga data. "Nos conocemos todos, somos amigos, porque somos de acá de la región", afirmó la autoridad, añadiendo que históricamente los camioneros han sido "muy respetuosos de la autoridad policial".

Sin embargo, el tono de confianza dio paso a una advertencia directa sobre el rol de la fuerza pública. Si bien el Delegado espera que los transportistas ocupen solo una berma o parte de la ruta para permitir la fluidez, aclaró que "Carabineros actúa por flagrancia".

"Si se produjera una obstrucción, que yo creo que no va a ocurrir, ahí Carabineros debe actuar", sentenció el Delegado, subrayando que las manifestaciones no pueden significar "cortar la ciudad en dos".

Desde el Gobierno informaron que se han sostenido al menos dos reuniones directas con los organizadores del paro y que se mantiene una "línea abierta" con los dirigentes a nivel nacional. El monitoreo de la situación es constante y se espera que prevalezca el diálogo para evitar impactos mayores en la conectividad regional.

La autoridad también destacó que se ha trabajado en mitigar el conflicto de fondo —el alza de combustibles— mediante acuerdos donde los dueños de las cargas (en sectores como retail, minería y forestal) absorban los costos adicionales, minimizando el impacto sobre los transportistas.

A pesar de los esfuerzos por desactivar la movilización, Fedequinta ya confirmó que se apostarán en el enlace Algarrobo de la Ruta 68 desde las 08:00 horas de este lunes. El gremio ha manifestado su molestia por encontrarse en un "zapato chino", acusando que no han recibido herramientas suficientes para enfrentar las constantes alzas de ENAP.

El Delegado concluyó informando que, de concretarse bloqueos, ya existen coordinaciones con las autoridades pertinentes para establecer los "despejes adecuados" y garantizar el normal funcionamiento de la ciudad.

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