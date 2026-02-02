Fallece motociclista que colisionó a alta velocidad con un automóvil en el sector San Rafael de Los Andes

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció el motociclista que este lunes se estrelló contra un automóvil en el sector San Rafael de la comuna de Los Andes.

Su muerte se produjo mientras el joven recibía atención en el servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios.

La víctima de iniciales D.M. fue trasladada en riesgo vital al recinto de salud tras al colisión de alta energía.

Según información preliminar, la conductora del vehículo ingresó a la calzada desde la berma realizando un viraje hacía la izquierda, sin percatarse que se aproximaba el motorista en el mismo sentido del tránsito.

Producto de la colisión, el joven salió proyectado y cayó en la vía donde recibió maniobras de reanimación tras sufrir un paro cardiorespiratorio. Una vez que fue estabilizado, fue trasladado en ambulancia hasta el servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, lugar donde falleció pese a los esfuerzos realizados por salvarle la vida.

Por su parte, la conductora del automóvil sufrió lesiones al quedar atrapada al interior de la máquina, siendo auxiliada por bomberos.

Sobre el accidente se refirió el capitán Juan Aros Aguilar, de la Quinta Compañía Bomba España, quien indicó que el personal verificó que "se trataba de un accidente vehicular de alta energía, encontrándose atrapada la persona que iba en el automóvil y en la calzada estaba el motociclista quien era el más complicado”.

Cabe señalar que al lugar de la emergencia se desplazaron ambulancias y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (Samu) Aconcagua, unidades y voluntarios de la Primera y Quinta compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Andes-Calle Larga y personal de Carabineros de la Tercera Comisaría.

Uniformados interrumpieron la circulación por el sector y llevaron a cabo las indagatorias para establecer la dinámica del accidente de tránsito.

(Imagen: Aconcagua al Día)

