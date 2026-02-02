Motociclista se encuentra en riesgo vital tras colisión de alta energía con un vehículo en Los Andes

Un motociclista se encuentra en riesgo vital tras una colisión que protagonizó en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

El choque a alta velocidad con un vehículo menor se produjo la mañana de este lunes en la calle San Rafael.

La persona que se movilizaba en el automóvil tuvo que ser rescatada por bomberos, ya que había quedado atrapada en el interior.

A su vez, el conductor de la motocicleta fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital de Los Andes.

Cabe señalar que las circunstancias del accidente están siendo indagadas por los equipos especializados.

(Imagen: Marga Marga TV)

PURANOTICIA