Expertos abordan el perfil que debe tener el eventual nuevo Delegado de Valparaíso: 100% gestión y 0% política-ideológica

Convulsionados días tendrá de aquí al 16 de noviembre la política en la región de Valparaíso, pues se espera que sean varias las autoridades en ejercicio que presentarán las renuncias a sus cargos pensando en lo que será la Elección Parlamentaria de 2025 en el país, instancia donde la zona tendrá que renovar por completo a los 16 representantes en la Cámara de Diputados y a los cinco en el Senado.

Cabe recordar que la Ley Electoral establece que autoridades como ministros, gobernadores regionales, delegados presidenciales, alcaldes, consejeros regionales y subsecretarios, deben salir de sus puesto al menos un año antes de los comicios por el Congreso, por lo que al considerar que estos serán el 16 de noviembre de 2025, sus renuncias deben materializarse antes de las 0:00 horas del sábado 16.

En esta disyuntiva se encontrarían reconocidas figuras del mundo político local, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp; el alcalde de Limache, Daniel Morales; y también la delegada presidencial regional, Sofía González; todos con pretensiones de asumir una candidatura pensando en las elecciones parlamentarias del próximo año.

Particularmente, la eventual salida de la delegada González ha generado una ola de críticas desde la oposición, que condena que su posible renuncia se materialice a pocos días de conocerse las alta sensación de seguridad y las impactantes cifras de homicidios que se han registrado durante el año en la región de Valparaíso, cuyo informe de las policías revela que septiembre ha sido el mes con más asesinatos del año.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos analistas políticos, quienes hicieron una evaluación de lo que representaría la salida de Sofía González de su cargo y, también, respecto al perfil que debe tener la nueva autoridad que deba asumir en su reemplazo pensando en concluir el denominado "segundo tiempo" del Gobierno.

En primer lugar, Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), comentó que el nuevo Delegado Presidencial debe ser "una persona netamente ejecutiva, que consiga de alguna manera enrielar los programas de desarrollo regional y particularmente frente al próximo verano una política de seguridad que dé garantías a los visitantes, de que la región de Valparaíso va a ofrecer medidas de seguridad a los turistas, a los pasajeros de cruceros y sobretodo la mantención de higiene y orden público (...). En ese sentido, más que tener un nombramiento de corte político-ideológico como es el caso de la actual Delegada Presidencial de Valparaíso, tener a una persona netamente orientada a la gestión".

Acerca de las altas cifras de homicidios en la región, considerando que la seguridad depende de la Delegada, expuso que "solamente confirma que la atención permanente de la Delegada ha sido la política más que la gestión. Ella tiene un perfil donde su militancia política está por sobre su capacitación profesional. Es decir, siempre sus credenciales para estar en el cargo fueron del orden político-ideológico, por lo que me parece razonable que esté buscando salir".

En este punto, ahondó en el escenario que enfrenta la tienda política de González, el Partido Comunista (PC), el cual a juicio de Wilson "se ve bastante apremiado y complicado. Las señales que recibió el PC en la última elección fueron lapidarias, por lo tanto necesita con fuerza una parrilla electoral lo más amplia posible, cosa de reducir un eventual impacto en las próximas elecciones en el número de parlamentarios en ambas cámaras. Por lo tanto, presumo que la Delegada Presidencial iría como candidata a la Cámara y dudo que lo haga al Senado, considerado lo disputada que va a ser esa elección dentro de la izquierda en particular. Pero claramente ella es una persona que siempre tuvo un perfil más ideológico que de gestión. Por eso decía lo de la necesidad que sea reemplazada con alguien de ese perfil".

Luego, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, explicó a Puranoticia.cl que "lo que pasa es que lo que queda de administración de Gobierno no va a ser una etapa para grandes realizaciones, por lo tanto quien llegue a reemplazarla tendrá que darle continuidad a las acciones que estaban realizándose y también lo que son las atribuciones que tienen los delegados presidenciales, que tiene que ver con orden público y seguridad. Por lo tanto, alguien que pueda administrar adecuadamente esas competencias de los delegados presidenciales debiera ser clave para que el Gobierno ponga a administrar la competencia de orden público y seguridad que manejan los delegados presidencial".

En lo que tiene que ver específicamente sobre sus atribuciones en la seguridad y el orden público regional, el experto señaló que "ese es el principal ámbito de acción de los delegados presidenciales. Recordemos que las otras atribuciones forman parte de las competencias de los gobernadores, como el desarrollo productivo de la región y la infraestructura. Pero los delegados siguen teniendo la herramienta del orden público y la seguridad. Entonces, dada la situación del recrudecimiento de los homicidios, evidentemente tendrá que pensarse en alguien que pueda manejar adecuadamente esa competencia, la del manejo del orden público y la seguridad"

Una opinión diametralmente opuesta a las otras fue la expresada por el columnista y analista político, Santiago Escobar, quien planteó que "la primera cosa es que yo no creo que los delegados sean una figura consistente con la democracia y el espíritu descentralizador del país. Los delegados son una expresión de un virreinato centralista que no tiene ninguna justificación en el actual modelo de administración política del país. Para eso están los gobernadores. Si creamos este cargo, no veo por qué seguimos manteniendo esta figura virreinal, que es propia de un presidencialismo que pasó de moda. Entonces no creo en ningún perfil. Cero perfil".

El experto de la arena política continuó su análisis diciendo que "una cosa es que a uno le guste o no el Gobernador, pero hicimos una pelea grande de descentralización y por tener la figura de Gobernador Regional elegido por la ciudadanía, pero le ponemos al lado un Delegado Presidencial que tiene que manejar las policías y rendirle cuentas al Presidente. A mi gusto es una figura obsoleta".

Finalmente expuso que "los delegados presidenciales no pueden ser autoridades ejecutivas porque representan a una Delegación Presidencial. No es ni siquiera el viejo Intendente que tenía atribuciones. El Delegado es una figura obsoleta. Además, la actual crisis política del país no ayuda a tener estas figuras delegadas cuando tenemos un centro político que no responde de manera responsable sobre los actos de Gobierno central, como en el caso específico de Manuel Monsalve. Entonces no tiene que ser ninguna figura. Debiera omitirse. No debiera existir. Y para las coordinaciones están los seremis. Hay que confiar en los gobernadores y punto. ¿Para qué creamos más burocracia? ¿Acaso los jefes policiales le hacen caso al Delegado? Ninguno, es un relacionador público del centro político, pero no resuelve nada".

