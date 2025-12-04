Evalúan presentar querella por origen del incendio en el cerro San Roque de Valparaíso: "Estas situaciones deben ser sancionadas"

Frente al aviso de incendio forestal iniciado en un microbasural de la población La Isla de San Roque, en la parte alta de Valparaíso, enviado por Senapred durante la madrugada, distintos equipos de emergencia debieron hacerse presentes en el lugar para combatir las llamas y evitar la propagación de las mismas, como también colaborar con la evacuación de los vecinos y vecinas que viven en las casas aledañas.

En ese sentido, personal del Municipio de Valparaíso, Conaf y Bomberos se coordinaron para responder de manera inmediata ante esta emergencia, manteniendo de forma ininterrumpida los trabajos de contención, abastecimiento y apoyo a la comunidad, hasta que el incidente se encuentre completamente superado.

Asimismo, autoridades locales y regionales se reunieron en las cercanías del sector afectado para realizar un Cogrid Comunal, instancia en la que revisaron el estado de los trabajos de respuesta, evaluaron las necesidades operativas para continuar con la contención y analizaron la eventual presentación de querellas por el origen del incendio.

Javiera García, alcaldesa (s) de Valparaíso, explicó que "se trata de un depósito clandestino, del cual se tenía difícil acceso desde la carretera, pero como Municipio estamos trabajando en la limpieza de estos espacios y también en la derivación de estas situaciones a la Seremi de Salud, que tiene las facultades de fiscalizar de manera más intensiva que el Municipio porque entendemos que estas situaciones ponen en riesgo a nuestra comunidad y el medio ambiente, y deben ser sancionadas".

Asimismo, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, añadió que “posterior a la alerta SAE, se activa el Plan Comunal de Emergencia, en el cual se articulan las direcciones municipales, y nos mantenemos trabajando con maquinaria de la Dirección de Operaciones, haciéndose presente también Dideco para la contabilización de las viviendas y las personas que fueron evacuadas”.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, enfatizó en que “de momento, con todo el ataque desplegado, no tenemos ninguna vivienda ni persona afectada”. De la misma forma, adelantó que los trabajos pueden llegar a durar un mes producto de “al ser un microbasural, el incendio se da de manera subterránea”.

En la misma línea, Francisco Arévalo, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, manifestó que las distintas faenas conjuntas han consistido en “abastecimiento de manera continua, de carrusel, a piscinas, donde el agua es succionada por los carros de bomba para poder trabajar en línea de ataque al microbasural, que es el foco que tenemos”.

