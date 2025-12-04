Alerta Roja en Valparaíso por incendio en San Roque: 2 hectáreas quemadas, 15 personas evacuadas y ninguna vivienda afectada

Más de 2 hectáreas de pastizal, matorral y plantaciones de pino y eucalipto fueron las afectadas por un incendio de interfaz urbano-forestal registrado en el cerro San Roque de Valparaíso, cuyo inicio se originó en un microbasural clandestino del sector.

La emergencia se inició la tarde-noche de este miércoles 3 de diciembre en este espacio, sin embargo durante la madrugada se propagó hacia una zona forestal, expandiéndose rápidamente a una zona habitable, en la población La Isla.

Justamente producto de esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) procedió a declarar Alerta Roja para la comuna de Valparaíso para facilitar la llegada de más recursos que ayuden a combatir las llamas.

Asimismo, ante el peligro de propagación de las llamas hacia sectores residenciales d ela comuna porteña, se tomó la determinación de activar la Mensajería SAE, haciendo un llamado a evacuar el sector. La medida fue cumplida por un total de 15 personas.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, expresó que "este incendio comenzó en un microbasural y en la noche pasó a atacar el área forestal, lo que generó, por el riesgo inminente de afectación a casas, una Alerta Roja y alerta de evacuación".

Cabe destacar que la emergencia de interfaz urbano-forestal no dejó afectación en viviendas del sector, debido a que el trabajo de los equipos de Conaf y del Cuerpo de Bomberos dio los resultados esperados para evitar una tragedia mayor.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabajo con dos brigadas nocturnas y luego la llegada de cuatro brigadas diurnas, que vieron reforzado su trabajo con la colaboración de 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de Viña del Mar.

El segundo comandante de Bomberos Valparaíso, Patricio Lara, comentó que "un incendio forestal interfaz se registró producto del incendio de un basural clandestino (...) donde había basura, neumáticos y escombros, los que tuvieron una rápida propagación a un sector poblacional donde no hubo afectación a viviendas".

La emergencia logró ser contenida y luego controlada por los equipos de emergencia, que vieron cómo la propagación fue reduciéndose a intensidad media y luego baja, lo cual también se vio favorecido por la vaguada costera que ingresó al sector.

