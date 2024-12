¿Estrategia política o palabra incumplida? El trasfondo del rechazo de ediles Republicanos y UDI a la primera propuesta de Ripamonti

El Teatro Municipal de Viña del Mar fue el escenario de la primera sesión del nuevo Concejo Municipal, cuyas fuerzas políticas están bastante equiparadas en relación a lo que sucedió durante la primera administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Y es que ahora la oposición está completamente equilibrada, con tres concejales del Partido Republicano y dos de la UDI. Como contraparte están los dos ediles del Frente Amplio, uno del Partido Comunista y otro pro PS. El décímo es Carlos Williams, quien si bien fue respaldado por RN en las elecciones, se considera más cercano a la autoridad.

Y justamente el "poder" que ahora tiene la oposición quedó demostrado en la breve primera sesión de Concejo Municipal, donde los ediles de derecha rechazaron la primera medida propuesta por la alcaldesa Ripamonti, en orden a fijar un horario y día para realizar las sesiones ordinarias, sugerido para los días martes a las 15:00 horas.

En la primera votación, se abstuvieron y/o rechazaron Antonella Pecchenino (Rep), Antonia Scarella (Ind.-UDI), Andrés Solar (Rep), Francisco Mejías (Rep) y José Tomás Bartolucci (UDI). Como la votación requería de la unanimidad del Concejo, se propuso aprobar la propuesta y realizar una sesión especial para debatir otro horario, sin embargo los concejales Solar y Bartolucci mantuvieron su rechazo en segunda instancia. No obstante, la medida fue aprobada por mayoría simple y, hasta el momento, las sesiones ordinarias de Concejo se realizarán los martes a las 15:00 horas.

El rechazo de los concejales UDI y Republicanos de Viña del Mar generó la molestia del público presente, quienes entre abucheos y gritos criticaron la postura adoptada, la que hizo pensar que se trataba de un "boicot" a la administración Ripamonti.

¿ESTRATEGIA POLÍTICA?

Pero habiendo pasado los días de este "desaire" a la gestión municipal, lo cierto es que fueron apareciendo otras teorías en torno a lo ocurrido, siendo una de ellas una especie de estrategia política para lograr ser mayoría en el Concejo. Ésta consistía en sesionar durante las mañanas para que los concejales Sandro Puebla y Carlos Williams tuvieran dificultades para asistir y la administración Ripamonti quedara con dos votos menos. Esto, considerando que ambos son hombres de radio y que tienen sus respectivos programas en Radio Carnaval y Radio Festival en horario matinal.

Consultado respecto a esta teoría surgida, el concejal Sandro Puebla (independiente, cercano al PS) señaló a Puranoticia.cl que "yo no creo en la mala intención de mis nuevos colegas. Estoy confiado en que trabajaremos todos juntos y cada uno hará valer sus derechos. Trataremos de ponernos de acuerdo y cuando no lo logremos, tendremos que votar. Si ellos quisieron marcar un punto con lo de las sesiones, bienvenido sea. En mí, siempre van a encontrar a una persona que escuchará y si ellos tienen la razón los voy a apoyar. En caso contrario, se los diré de frente y sin rodeos".

Similar opinión fue la planteada por la concejala Nancy Díaz (Frente Amplio), quien sostuvo que "entiendo que Puebla y Williams trabajan durante la mañana en sus labores radiales y, como Concejo Municipal anterior, por lo mismo, empatizamos con ellos y apoyamos la moción de que fuera en la tarde. Sin embargo, con Antonia Scarella compartíamos que debía ser en la mañana porque ambas somos mamás y nos cuesta mucho también a nosotras tomar esos horarios. Espero que exista un acuerdo que sea lo mejor para todos, considerando también a las mamás del Concejo Municipal y a quienes trabajan y hacen otras labores".

También expuso que "no sé cómo se habrán puesto de acuerdo, pero creo que quisieron marcar presencia, aunque no fue el mejor momento para hacerlo. Empezar a poner problemas por algo tan mínimo creo que le da un mal enfoque a la comunidad y creo que deberíamos conversarlo en lo privado para ponernos de acuerdo".

EL POR QUÉ DEL RECHAZO

Más allá de las críticas surgidas en torno al momento de manifestar su rechazo al horario de las sesiones ordinarias, Puranoticia.cl tomó contacto con los propios ediles de oposición para que dieran a conocer los motivos de su primera votación.

Andrés Solar, del Partido Republicano, explicó que "no hay una estrategia política como tal, pero sí es verdad que queremos sesionar en la mañana. Esa es una realidad que conversamos y que le expusimos al administrador municipal. Lo que sucedió fue que nos propusieron una sesión en la tarde que ni siquiera había sido acordada y que el mismo administrador municipal nos dijo en una reunión que lo fuéramos viendo, pero eso no pasó y eso nos llevó a que rechazaramos la propuesta de la Alcaldesa. Ellos, como Municipio, no cumplieron el acuerdo".

De igual forma, recalcó que "sí queremos sesionar en las mañanas, tanto Concejo como Comisión. Pero también dijimos que estábamos de acuerdo en una mixtura de Concejo en la mañana y Comisión en las tardes, o viceversa; pero que si las cosas no iban apalancadas de un principio de la mano, lo íbamos a votar en contra porque siempre íbamos a qeudar viendo el paso a paso".

Solar también dio tres fundamentos para explicar la decisión de querer sesionar en las mañanas: primero, que las sesiones en las tardes genera un gasto adicional por las horas extras que se le deben pagar a algunos funcionarios; segundo, una solicitud de la concejala Antonia Scarella, que acaba de ser mamá y le resulta más cómodo sesionar en las mañanas; y tercero, por un acuerdo suscitado entre los ediles con la administración, del cual aseguran que la gestión Ripamonti no cumplió.

Esto fue abordado por el concejal José Tomás Bartolucci (UDI), quien sostuvo que "nosotros no rechazamos sin una conversación previa, que fue con el administrador municipal, para que las sesiones de Concejo o de Comisión sean en la mañana, alguna de las dos. Entonces, si es sesión de Comisiones no afecta a la votación ni de Sandro ni de Carlos. Pero pedimos esa conversación y creemos que en el fondo ellos (administración) quisieron pasar la máquina y someternos a la presión del Teatro Municipal lleno para mantener las sesiones de Concejo el día jueves y que las comisiones, ellos con mayoría, nos pasaran máquina de hacerlas en las tardes".

Finalmente, la concejala Antonella Pecchenino (Republicanos) subrayó que "nos habíamos juntado los nuevos con el administrador, a quien le planteamos que los concejos sean en horario laboral, pensando en que una concejala tiene una guagua de 2 meses y que ojalá se pudiera retirar a su casa en un horario prudente, que para un Gobierno feminista debiera ser lo principal según entiendo. Pero para no tener esa discusión en el teatro, convenimos en que se iba a fijar una sesión especial para discutir el día y horario de funcionamiento del Concejo, pero eso no fue lo que propusieron y por lo tanto se rechazó. No es una señal ni nada. Se llegó a un trato, no se cumplió, y se votó en contra. Nada más. Es más simple de lo que uno cree".

Aclarado el punto por parte de los incumbentes, lo próximo que viene para los 10 concejales viñamarinos es reunirse, a contar de las 15:00 horas de este martes 10 de diciembre en el Municipio, instancia donde tendrán que llegar a acuerdo para presidir e integrar las respectivas comisiones y ver cómo seguirán sesionando en adelante.

