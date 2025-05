Escándalo de las licencias le pasa la cuenta al Director del Sernac en Valparaíso: renunció y fue sumariado a 3 meses de asumir

La semana pasada, la Contraloría General de la República dio a conocer que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país pese a tener una licencia médica que les indicaba un periodo de reposo que no sólo no respetaron, sino que también hubo que pagarles por estar efectivamente amparados por dicha licencia.

El caso ha abierto la caja de Pandora a lo largo de todo el país y en varias instituciones y organismos públicos. De hecho, sólo en la administración central, más de 6.500 trabajadores están siendo sumariados y arriesgan destitución o suspensión.

La región de Valparaíso también reporta casos, que son encabezados por la Corporación Municipal de Viña del Mar, con 270 licencias médicas cuyos titulares salieron y/o entraron al país entre 2023 y 2024; le sigue la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Valparaíso, con 209 casos; y el Municipio de San Felipe, con 134.

Pero más allá del Top 3 regional, durante las últimas horas se ha dado a conocer uno de los casos que podría ser el más bullado a nivel local. Y es que este miércoles 28 de mayo se confirmó la renuncia del director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valparaíso, Erick Orellana Jorquera, en el marco de este caso.

La particularidad del caso de este abogado de profesión es que recién había asumido la titularidad del puesto en febrero de este año, vale decir alcanzó a estar tres meses en su sitial, al que llegó por la vía de la Alta Dirección Pública. Vale hacer presente que desde agosto de 2024 ya se desempeñaba como Director subrogante.

Puranoticia.cl hizo las consultas al Sernac en Valparaíso, sin embargo señalaron que –al menos hasta el cierre de esta nota– no existía ninguna comunicación oficial.

Pero lo que se sabe es que Erick Orellana presentó voluntariamente su renuncia al organismo y que ya se dio la orden de iniciar sumarios por la situación particular de quien, además, fuera desde el 2020 director del Sernac en Arica y Parinacota. Esto, ya que su caso estaría estrechamente ligado al escandalo de las licencias fraudulentas.

El caso del ex Director del Sernac en Valparaíso se suma al de otras autoridades o con perfil altamente público que han dejado sus puestos en el marco de este caso de las licencias médicas, como el de Raúl Domínguez, ex jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y amigo de infancia del Presidente Boric; o el de Carmen Monsalve (hermana de Manuel Monsalve), quien dejó su cargo como Intendenta de Prestadores de Salud, dependiente de la Superintendecia de Salud (SIS); o el de Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social que dejó su puesto como asesor en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

