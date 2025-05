Denuncian que la Corporación Municipal de Viña perdió más de $5 mil millones por licencias médicas fraudulentas sólo el 2024

En el marco del escándalo por los 25.078 funcionarios públicos que incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país, se dieron a conocer detalles del desglose de las entidades de la región de Valparaíso.

Y es que los titulares de 35.585 licencias médicas habrían entrado o salido del país 59.575 veces entre los años 2023 y 2024 en Chile, según lo estableció la Contraloría, que reportó que los registros en la Quinta Región llegaron a 3.898 trabajadores.

En ese sentido, la información entregada por la Contraloría General de la República da cuenta que la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) lidera el listado regional y ocupa el puesto 21 a nivel nacional con 270 licencias médicas cuyos titulares salieron y/o entraron al país entre 2023 y 2024, incumpliendo de esta manera su reposo.

GRAVE PÉRDIDA ECONÓMICA

Bajo este contexto, la concejala viñamarina Antonella Pecchenino, denunció que la CMVM, liderada por la gerenta Camila Brito Hasbún (hermana del diputado Jorge Brito), ha perdido más de $5 mil millones sólo durante el 2024 por este concepto.

En conversación con Puranoticia.cl, la edil del Partido Republicano expresó que "yo el 13 de mayo, antes que esto saliera a la prensa, en la «Hora de Incidentes» del Concejo Municipal, presenté los datos de licencias médicas de la Corporación Municipal, que hace una semana recién subieron las memorias del 2024 hacia atrás, ya que no las tenían. Las reviso y me aparece que el año 2024 se gastaron $6.078 millones en licencias médicas. Sin conocer qué significaba el tamaño de ese número, reviso el 2023 y veo que se gastaron $1.300 millones; que el 2022 se gastaron $299 millones; y hacia atrás históricamente eran más o menos $50 millones al año en licencias médicas".

Y es que del promedio de 50 millones de pesos al año por concepto de licencias médicas, en cuatro años la Corporación Municipal de Viña del Mar comenzó a desembolsar más de 6 mil millones de pesos el 2024. "A mí me llamó la atención el número y por eso hice esta solicitud en Concejo Municipal para que me entregaran información. Eso pasó una semana antes" del reporte de Contraloría.

De los $6.078 millones que la Corporación Municipal reconoció haber gastado en licencias médicas durante el año pasado, la gerenta Camila Brito explicó a los concejales que recuperaron el 80% de ellas. Es decir, la CMVM destaca que recuperó un poco más de $4.800 millones o, dicho de otra manera, perdieron $1.200 millones.

Otro antecedente entregado por Pecchenino es que la titular de la Corporación Municipal dijo a los ediles que el 2024 se gastaron otros $4 mil millones en reemplazar a los funcionarios que presentaron licencias médicas y que para este año tenían previsto destinar $3 mil millones para lo mismo. De esta manera, si se suma la pérdida de $1.200 millones más los $4 mil millones en reemplazos, se devela que la CMVM perdió más de 5 mil millones de pesos por concepto de licencias médicas el 2024.

"NI EN LA PANDEMIA"

"Tuvimos una presentación de la gerenta de la CMVM en comisión y aprovechamos de preguntarle por estas personas con licencias. Nos dijo que se enteró por la prensa, mientras que yo me enteré por la memoria que ellos mismos hicieron. Dijo que no le llamó la atención el número, pero si uno no conoce los números sí puede compararlos con los del año anterior. Pero no les llamó la atención", dijo la edil.

Sobre lo mismo, la Concejala de Viña del Mar criticó "esta cultura de los últimos años, donde nos hemos acostumbrado a llegar tarde, al 'qué me importa', que los niños entren tarde, que los permisos por esto y esto, cosas que antes no se permitían. Ahora pasó con las licencias, pero en este Gobierno se desató. Ni siquiera en la pandemia tuvimos esta cantidad de licencias médicas. Aquí hubo una falta de control de parte de cada jefatura, de que esto no importaba y que cuando lo hace uno y otro y otro, finalmente el que no lo hace queda como el tonto que no se aprovecha".

Asimismo, Pecchenino concluyó diciendo que "hay que aprovechar la oportunidad de que esto se destapó, porque yo no he escuchado a nadie decir que esto le parezca bien y razonable. Creo, además, que esto no le hace bien a los gremios de los funcionarios públicos, entendiendo que es el de salud el que más licencias tiene. Este es el minuto de hacerlo, de fiscalizar todo, como dijo la Contralora".

CONFIRMAN DESVINCULACIONES

Lo informado por la Contraloría General de la República también fue analizado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien calificó este mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios del Estado como una acción de extrema gravedad que constituye un acto de corrupción al comprometer recursos públicos.

"El uso indebido de licencias médicas es una situación de extrema gravedad. No se trata sólo de una falta ética, sino de un acto que constituye corrupción, al comprometer recursos públicos y afectar directamente la calidad de los servicios que la comunidad merece", señaló quien, además, es presidenta de la CMVM.

La autoridad comunal de la Ciudad Jardín también enfatizó en que "mentir sobre una enfermedad para beneficiarse de manera indebida, mientras muchas personas necesitan atención médica, es un acto despreciable" y que "este tipo de conductas también deteriora la confianza en el sistema y recarga injustamente el trabajo de sus colegas que sí cumplen con su labor de manera responsable".

Ripamonti explicó que tanto en el Municipio como en la Corporación Municipal de Viña del Mar, su administración ya había detectado algunos casos, adoptando las medidas correspondientes. Y es que vale recordar que, si bien, la Contraloría reportó 270 licencias médicas cuyos funcionarios de la CMVM salieron y/o entraron al país entre 2023 y 2024, en la Municipalidad de Viña esta cifra llega a 53 funcionarios.

"En nuestra administración, este tipo de abusos se sanciona con el máximo rigor. Como Municipio hemos logrado detectar casos concretos de mal uso de licencias médicas y en todos ellos se ha procedido a la desvinculación de las personas involucradas", aseguró la máxima autoridad en la Ciudad Jardín.

Por último, la alcaldesa Macarena Ripamonti cerró sus palabras indicando que "hoy, gracias a la colaboración de la Contraloría, contamos con acceso a bases de datos que antes eran inaccesibles para los municipios. Esta información es clave para iniciar investigaciones con sustento sólido y, en caso de comprobarse nuevos abusos, actuaremos con toda la firmeza que la ley nos permite".

