Encuentran armas y municiones en vivienda de detenido por su presunta responsabilidad en incendio forestal en El Quisco

Carabineros de la Sección Forestal de la Prefectura Marga Marga concurrió hasta el fundo Seminario, ubicado en la comuna de El Quisco, tras recibir una alerta de incendio forestal activo que afectaba principalmente a pastizales y arbustos.

Una vez en el lugar, voluntarios de Bomberos y funcionarios de Conaf lograron controlar la emergencia y, a raíz de indagaciones sobre su posible origen, Carabineros obtuvo información de que la emergencia habría sido iniciada por un hombre identificado con las iniciales P.P.P.T., de 44 años, con antecedentes policiales.

Por tal motivo, se informó vía telefónica al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno instruyó la detención de este hombre por la presunción de incendio forestal.

A raíz de lo anterior, personal policial realizó diligencias ante el delito en flagrancia, inspeccionando visualmente el inmueble ocupado por el detenido al interior del fundo, lugar donde hallaron armas de fuego, de aire comprimido y a balines.

De igual forma, los uniformados encontraron municiones, equipos radiales portátiles y fijos, además de teléfonos celulares y otros elementos, sumando a su haber el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y munición.

La Fiscalía determinó que el hombre pase a audiencia de control de detención.

