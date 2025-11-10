Detienen a presunto responsable de iniciar un incendio forestal en un sector rural de El Quisco

Un hombre fue detenido tras ser acusado de iniciar un incendio forestal en un sector rural de la comuna de El Quisco, en la región de Valparaíso.

El siniestro que se registró durante la tarde de este lunes 10 en el fundo Seminario, afectó de manera preliminar a 1.200 metros cuadrados.

Personal de Carabineros de la Patrulla Forestal de San Antonio detuvo al sujeto de iniciales P.P.T.P, de 44 años, por el delito de incendio forestal.

La persona que fue acusada de quemar parte del terreno con diferentes técnicas de fuego, quedó a disposición del Ministerio Público.

En el lugar de la emergencia trabajaron Bomberos, personas de Conaf y de Seguridad Pública.

PURANOTICIA