En llamas el conflicto entre Bomberos y Corporación de Desarrollo de Reñaca: Admiten querella por apropiación indebida y estafa

Un nuevo capítulo se escribe en la trama judicial entre el Cuartel del Grupo USAR del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca (Codar), luego que el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín, acogiera la querella criminal por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa, presentada en contra del presidente y secretario de la entidad.

En el texto de la querella se indica que “el procedimiento legal se ingresó en contra de Óscar de la Maza Muñoz, quien ejerce como presidente; y Juan Carlos Duguid Padilla, secretario, (quienes) pudieran haber cometido las faltas punibles; y en contra de todos quienes resulten responsables de estos delitos -y cualquier otro que pueda surgir en la investigación- ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

La acción judicial obedece a la negativa que, desde 2001, mantiene la Codar para restituir a Bomberos de Viña del Mar el terreno emplazado en calle Balmaceda 615, Reñaca. Se trata de una restitución que, desde hace cinco décadas debía realizarse al Cuerpo de Bomberos, producto de la intención con la que fue entregada por su propietario original para que funcionara una unidad de la institución voluntaria.

EL INICIO DEL PROBLEMA

En febrero de 1972 se inició el proceso para establecer un cuartel para operaciones de emergencia en la zona norte de Viña para el Cuerpo de Bomberos. En noviembre de 1978 se oficializó en escritura pública la compraventa del terreno (de propiedad de Ismael Ruiz-Tagle Leniz y Gabriel Ruiz-Tagle Leniz, fundadores de la Compañía de Bomberos) en calle Balmaceda y Torreblanca.

Después de ese trámite, se llegó al acuerdo de traspasar -como intermediario- durante el período en que se lograba la personalidad jurídica para la unidad de Bomberos, a la Asamblea de Vecinos de Reñaca (hoy, Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca, Codar).

En 1986, la Municipalidad de Viña del Mar financió la construcción del primer cuartel, con fondos propios. Y en 1996, con la finalidad de ampliar el espacio de la guardia del cuartel, se realizó un contrato con empresas de telefonía para mantener antenas en el espacio del terreno, negocio que permitió al Cuerpo de Bomberos construir el segundo piso del Cuartel y mejorar las condiciones de su Sala de Máquinas.

En 2001, el directorio de la Codar acordó traspasar el terreno a la institución de manera definitiva, realizándose incluso una ceremonia con amplia cobertura mediática, oficializando la donación del inmueble. Pero, la corporación no efectuó el trámite en el que se “procede a donar y transferir al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y para que sea destinado al cuartel de la Octava Compañía de Bomberos de Reñaca o la que la reemplace en sus funciones en Reñaca, del terreno de propiedad de la Corporación, ubicado en calle Balmaceda esquina Torreblanca” (según consta en el acta de Codar del 13 de marzo de 2001).

Desde entonces, el Cuerpo de Bomberos de Viña ha llevado a cabo varios intentos para que se ejecute la entrega del terreno -bajo la modalidad de donación- debido particularmente a la necesidad de realizar ajustes estructurales al cuartel, para que pueda resguardar carros de Bomberos de mayores dimensiones.

CONTRA UNA MURALLA

Dagoberto Hernández, abogado patrocinante Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar indicó que “ha existido reconocimiento no sólo a través de la prensa local, en estos 40 años por parte de la Codar del compromiso de restituir los terrenos. Además, existen escrituras públicas, de actas de sesión del Codar, donde ellos se comprometieron en un plazo no mayor a dos años de devolver el inmueble”.

Consultado el jurista por las razones que entrega la Corporación para no restituir el cuartel, sostuvo que “en 2016 cambió la presidencia y cambió también el criterio de la Codar. Hemos tratado de acercarnos, pero hemos chocado contra una muralla que ha hecho oídos sordos a nuestros requerimientos y a los reconocimientos históricos que la Corporación hizo”.

Añadió que “esta situación implica que no podemos ampliarnos, no podemos hacer ninguna modificación de lo que, hoy día es la estructura y, peor aún, estamos afectos a que el Codar nos presente cualquier acción legal y nos pueda echar, porque aparece inscrita la propiedad a nombre de ellos, pero el origen de esto fue por un incendio en 1972, donde Bomberos de la Ciudad Jardín se demoró más de una hora en llegar y resultó todo quemado. La comunidad se organizó y se donó el terreno a bomberos, pero a través de la Codar en ese tiempo –por un período de cinco años- y, a los tres años, cumpliendo todos los requisitos, la Corporación no restituye el inmueble, porque para ellos es un negocio”.

El leguleyo manifestó que “la Corporación de Adelanto de Desarrollo de Reñaca mantiene negocios con tecnología que se emplaza al interior del cuartel, con fines que se desconocen, en desmedro del servicio de primera respuesta a emergencias para los vecinos y vecinas de dos comunas. Es por ello que se ha acordado impedir el ingreso de personas ajenas a la institución al interior del cuartel mientras dure la investigación que procede, luego del ingreso de la querella que busca esclarecer estos hechos”.

En ese sentido, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Hernán Pérez, señaló que “actualmente este cuartel alberga equipamiento, carros, vehículos y cuenta con capacidad para recibir a más de 70 bomberos y bomberas que mantienen la especialidad de Rescate en Espacios Confinados, pertenecientes al Grupo USAR de Viña del Mar; además de ser residencia de dos cuarteleros (conductores) que garantizan que se mantenga la operación de vehículos logísticos y carros para la respuesta a emergencias; no pudiendo mejorar las condiciones de la construcción debido a que no se ha legalizado la propiedad”.

