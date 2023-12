Bomberos incendia conflicto con Corporación de Desarrollo de Reñaca: acusan apropiación de terreno y no descartan ir a tribunales

Nuevos antecedentes han salido a la luz pública en relación al conflicto que ha mantenido por largos años la Corporación de Desarrollo y Adelanto de Reñaca (Codar) con el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, el cual tiene que ver con el traspaso de un inmueble y una millonaria deuda que el denominado «Municipio bajo las sombras» tendría con la institución voluntaria, la cual –por cierto– desconocen.

Desde Bomberos explican que la Codar les debe más de $125 millones a raíz de un convenio suscrito el año 2014 por el arriendo de una antena de telefonía celular en dependencias que por largos años utilizó la 8ª Compañía en la calle Balmaceda.

En dicho acuerdo, la Corporación se comprometía a entregarle a la compañía los recursos de la instalación de antenas de telefonía, acción que previamente gestionó la institución en el cuartel que utilizaban, propiedad de la Codar. Pero a fines de 2019, la organización vecinal dejó de traspasarles dinero, generando la deuda.

"Nos deben cuatro años completos, más de $125 millones", dijo el superintendente de Bomberos de Viña, Ricardo Barckhahn, quien agregó que la explicación que les dio la Codar fue que "eso no fue acordado en el Directorio y nos dejaron en el olvido". Ante ello, la autoridad bomberil emplazó a la Codar a que "nos devuelvan lo que corresponde y nos paguen las platas, porque además el negocio de la antena no fue generado por la Corporación, sino que por nosotros como Bomberos".

Cabe hacer presente que el dejar de recibir estos dineros les ha originado serios inconvenientes a la única unidad bomberil de Reñaca; esto, ya que el combate de incendios ha desgastado el material que usan, como guantes, cascos y uniformes, sin embargo no pueden adquirir nuevos debido a que no tienen dinero.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Bajo este contexto, la institución dio a conocer nuevos detalles respecto al problema, del que incluso afirman que podrían judicializar mediante una demanda en tribunales.

En primer lugar, explican que durante la década de los '70 tomó fuerza, desde Reñaca, la opción de contar con una unidad de bomberos que atienda las emergencias registradas tanto en este sector como en la vecina localidad de Concón, recordando que hasta entonces aún pertenecía a la Ciudad Jardín. Así es como se logró obtener recursos que les permitió adquirir una propiedad en este sector viñamarino, gracias al apoyo tanto del Municipio de la época como del Club de Leones.

Tras ello, en noviembre del año 1978 se concretó la venta del terreno de calle Balmaceda, esquina Torreblanca, a la 8ª Compañía de Bomberos de Reñaca. No obstante, como ésta estaba en formación y no tenía personalidad jurídica, se acordó inscribirla a nombre de la Corporación de Desarrollo y Adelanto de Reñaca, tal como consta en la escritura de aquel año, a la cual pudo acceder Puranoticia.cl.

"En la representación que conduce, deja constancia que el inmueble materia de esta compraventa será destinado para la construcción de un cuartel para el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, una vez que la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos eleve a la actual Brigada de Bomberos de Reñaca, a la categoría de Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. Si esto no ocurriese dentro del plazo de diez años, a contar de esta fecha, la Asamblea de Vecinos de Reñaca (luego pasó a llamarse Codar, podrá disponer libremente del inmueble”, señala el texto.

Menos de dos años después, en 1980, el cuartel de la compañía se construyó en el inmueble, con fondos provenientes de rifas, aportes de la comunidad, Bomberos y de la Municipalidad de Viña del Mar, dando cumplimiento al anhelo de la comunidad y a lo acordado con el vendedor en la citada escritura de compraventa.

COMPROMISO DE LA CODAR

Pero pasaron los años y el traspaso nunca se materializó. Esto, hasta que el año 2001, el gerente de la Codar de ese entonces, Jaime Paris Davison, se comprometió –ante Notaría– a "donar y transferir al Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y para que sea destinado a Cuartel de Octava Compañía de Bomberos de Reñaca o la que la reemplace en sus funciones en Reñaca, del terreno propiedad de esta Corporación". Esto, también según consta en un documento al cual accedimos.

Así fue como en abril de 2001 se realizó una ceremonia simbólica de donación del espacio, participando autoridades de Bomberos y de la Codar, además de vecinos y otras autoridades políticas de la época. Pero la institución voluntaria asegura que a pesar de este acercamiento, "lamentablemente la Codar nunca oficializó la transferencia del inmueble mediante la escritura de donación respectiva".

Es por esta acusación de apropiación que han solicitado a lo largo de los años que "se cumpla con el propósito que se tuvo al momento de adquirir el inmueble", que es materializar el traspaso del mismo, considerando que desde este lugar opera actualmente la Unidad de Rescate Urbano de Bomberos, conocida como Grupo USAR.

LA MILLONARIA DEUDA

Acerca de la deuda que el denominado «Municipio bajo las sombras» mantiene con Bomberos, ésta se origina en mayo de 2014 en el marco de un acuerdo de cooperación mutua que se suscribió para regularizar un negocio que la institución había hecho el año 1995 relacionado al arriendo para instalar una entena para celulares, cuyos dineros permitieron financiar parte de la construcción del cuartel en el mismo lugar.

"Este acuerdo estableció que, dado que Bomberos había negociado estos contratos, los ingresos a esa fecha le correspondían en su totalidad, y si se celebraban nuevos contratos, les correspondería el 50% de los ingresos", explicó la institución.

Ya el año 2015, teniendo en cuenta que la Codar no había cumplido su compromiso de transferir el dominio del terreno a Bomberos, la renovación del contrato para arrendar el espacio para la antena celular se suscribió ahora con la Corporación, como propietario del inmueble. Es así como desde esa fecha ellos perciben los ingresos, pero con la obligación de transferirles el 50% de los mismos a Bomberos.

"Codar no sólo no ha cumplido con su obligación de transferir el dominio del inmueble, sino que, además, desde hace cuatro años, no ha pagado el monto acordado. Valor que no se trata de una simple donación, sino que es el producto de un acuerdo celebrado con Codar, al cual concurrieron sus directores", sostuvo Bomberos.

Si bien, la institución voluntaria ha intentado exponer lo ocurrido a los socios de la Corporación de Reñaca, aseguraron que nunca se les ha permitido hacerlo. "Entendemos que no existe fundamento alguno para no respetar el honor e incumplir la aspiración del fundador de la 8ª Compañía de Bomberos de Viña del Mar, quien se desprendió del inmueble para que fuese traspasado a Bomberos como consta en la compraventa, y tampoco logramos visualizar cuál es el motivo para no cumplir con un acuerdo económico celebrado por las autoridades Codar de la época, donde participaba activamente su actual Presidente", concluyeron.

Por último, Bomberos aseguró que se mantienen "disponibles" a aclarar el estado actual y otros que interesen tanto a la Codar como a la comunidad, aunque ya el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Ricardo Barckhahn, adelantó que no descartan optar por "una de las alternativas", como lo es presentar acciones judiciales ante tribunales para que allí se zanje el tema.

PURANOTICIA