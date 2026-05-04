En libertad quedó la dueña de los perros rottweiler que atacaron salvajemente a adulto mayor en Laguna Verde

El Juzgado de Garantía de Valparaíso dio orden de libertad a Alicia Carolina Vega Briones, imputada por cuasidelito de descuido culpable de animales feroces, con resultado de lesiones leves y graves, en perjuicio de tres víctimas.

El tribunal determinó además la inscripción de cuatro perros rottweiler en el Registro Nacional de Mascotas, su esterilización y su traslado a un sitio que cumpla con las características de resguardo para este tipo de razas. Ilícitos registrados el 14 de abril y 3 de mayo pasado, en la ciudad de Valparaíso.

En la audiencia de formalización, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó audiencia para verificar el cumplimiento de estas medidas, quedando esta para el jueves 7 de mayo, a las 09:30 horas. El magistrado fijó el plazo de investigación en 60 días.

Finalmente, a petición de la defensa, se fijó una audiencia para debatir el sobreseimiento definitivo de Alicia Vega Briones de esta causa, fijada para el martes 23 de junio a las 9:30 horas.

Cabe recordar que su formalización dice relación con un brutal ataque propinado por una jauría de perros, de su propiedad, en contra de un adulto mayor de 82 años en Laguna Verde, quien resultó con lesiones de gravedad y hospitalizado producto de ellas.

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