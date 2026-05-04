Vecinos de Laguna Verde denuncian abandono tras brutal ataque de rottweilers a adulto mayor y Municipio evalúa acciones legales

La preocupación se ha tomado las calles de Laguna Verde. Lo que comenzó como una caminata matutina para realizar compras terminó en una tragedia para un vecino de 82 años, quien fue atacado por una jauría de 10 perros rottweiler.

El hecho no solo dejó al afectado con lesiones de consideración en su cabeza y brazos, sino que desnudó una profunda crisis de seguridad y tenencia responsable que mantiene en vilo a los residentes de esta localidad de la comuna de Valparaíso.

Jaime Muñoz, dirigente vecinal del sector, manifestó en entrevista con Puranoticia Matinal, que el sentimiento de inseguridad es constante y recordó con nostalgia cómo funcionaba el control canino décadas atrás en comparación con la situación actual:

"Yo a mis 10 años vivía en el parque (...) y me acuerdo que en el Municipio, en ese tiempo, teníamos una perrera (...) Ahora ocurren [los ataques] y aparecen. Pero no, ellos ven la situación que tenemos con los perros, saben dónde está la jauría y podrían hacer algo más".

Muñoz enfatizó que la vida cotidiana se ha visto alterada por el miedo a nuevos ataques: "Antiguamente, mi señora podía salir a caminar a los pasajes, ahora no puede salir, tiene que salir con palos y acompañada".

RESPONSABILIDADES EN LA MIRA

La investigación apunta a que los animales pertenecen a un hombre actualmente en prisión preventiva por un delito de secuestro, mientras que su hija fue detenida tras el incidente. Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, fue tajante al señalar la negligencia de los dueños:

"Quiero ser muy tajante en señalar que esta es la irresponsabilidad de los humanos que deciden adoptar perros (...) las personas no los cuidan, no los tienen dentro de sus predios, sino que los dejan en la vía pública".

Nieto además aclaró que, aunque el Municipio realiza fiscalizaciones, la decisión final sobre la peligrosidad de los canes y medidas drásticas depende de la autoridad sanitaria: "Es la autoridad sanitaria la que también tiene que mandatarnos a tomar acciones drásticas... si la Seremi de Salud decide que estos perros son peligrosos, que también se haga cargo".

Asimismo, la jefa comunal confirmó que se encuentran evaluando acciones legales contra quienes resulten responsables del cuidado de los animales: "La municipalidad por norma tiene el deber de hacer las denuncias y los levantamientos de información y hacer las respectivas querellas (...) ya es algo que está en estudio dependiendo, por supuesto, de cómo salga la audiencia de control de detención".

PROBLEMA ESTRUCTURAL EN LAGUNA VERDE

Por su parte, el delegado presidencial, Manuel Millones, subrayó que el problema en Laguna Verde es "más complejo todavía" debido a la sobrepoblación canina y el abandono estatal de los refugios voluntarios.

"Los municipios habitualmente han mirado para el lado (...) lamentablemente [el canil local] no tiene ninguna subvención o apoyo del Estado, de ninguno. Por lo tanto, la cantidad de mascotas tendrá que ser sostenida únicamente por los voluntarios".

Finalmente, Millones recalcó la brutalidad del ataque contra el adulto mayor: "Nos llegó un parte gravísimo de la persona lesionada por estos canes... esperamos que se aplique la máxima sanción que establece la ley". Mientras tanto, el vecino afectado ya fue dado de alta y se recupera en su hogar, aunque el temor a que la historia se repita sigue presente en cada rincón del sector.

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