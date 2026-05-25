Impulsan soluciones para acceso a agua y conectividad en zonas rurales de la V Región

Reuniones sostenidas durante las últimas semanas han permitido avanzar en coordinación intersectorial para abordar problemáticas históricas que afectan a comunidades rurales, especialmente en sectores donde aún existen dificultades de acceso a agua potable, caminos y regularización territorial.

“En distintas partes de Chile, y especialmente en las comunas del Distrito 6, vemos loteos irregulares que se conformaron porque muchos vecinos fueron engañados o estafados, y que hoy no cuentan con servicios básicos. Por eso estamos trabajando en equipo junto al Gobierno e instituciones para buscar soluciones reales, porque estas familias llevan muchos años esperando algo tan básico y justo como acceder al agua, conectividad y condiciones dignas para vivir”, explicó la Diputada Chiara Barchiesi.

CAJÓN DEL LEBU

En Cajón del Lebu, sector rural aledaño a Limache y Villa Alemana, se desarrolló una reunión intersectorial donde participó la diputada Chiara Barchiesi; junto a la concejala de Limache, Victoria Ladrón de Guevara; la consejera regional Elsa Bueno; y las seremis de Obras Públicas, Patricia Terán; y de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo.

El objetivo es generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las familias y avanzar hacia soluciones definitivas para problemáticas tan urgentes como el abastecimiento de agua, evitando que los vecinos continúen dependiendo exclusivamente de camiones aljibe.

La concejal Ladrón de Guevara valoró la gestión realizada y señaló que “este es un problema real que afecta a muchas familias del sector Cajón del Lebu. Aquí no estamos hablando de una toma. Son terrenos regularizados, con sus respectivos roles, donde viven familias que hoy no tienen acceso a servicios básicos”.

Asimismo, explicó que una de las principales trabas es la condición de los caminos del sector, indicando que “al ser caminos de carácter privado, se les cierran prácticamente todas las puertas para acceder a soluciones estructurales. Sin embargo, en la práctica, el camino principal hoy cumple una función de uso público, con tránsito permanente, libre circulación y acceso de vehículos de emergencia y del propio Estado”.

También advirtió que "ya hemos tenido situaciones críticas, con familias aisladas, sin poder salir ni recibir ayuda”, y finalmente enfatizó que “no podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. Este es un problema urgente y como Estado tenemos que hacernos cargo”.

Por su parte, la core Elsa Bueno destacó que “no podemos seguir dilatando las respuestas en servicios básicos y conectividad para los sectores rurales”. Además, aseguró que “como CORE, seguiré apoyando y articulando cada instancia que permita acelerar las soluciones que urgen a nuestra comunidad”.

LA CHOCOTA

En esa misma línea, se sostuvo una reunión junto al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, para abordar problemáticas similares que afectan a familias del sector de La Chocota, donde las necesidades de regularización, acceso a servicios básicos y mejoramiento de la calidad de vida siguen siendo prioritarias para la comunidad.

En esa reunión también participó la seremi de Bienes Nacionales, Leslie Cornejo; y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, cuyos compromisos es continuar articulando esfuerzos para entregar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de las familias que por años han esperado soluciones definitivas.

PURANOTICIA