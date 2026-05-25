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Violento choque terminó con volcamiento y atropello de dos personas en Quilpué

Violento choque terminó con volcamiento y atropello de dos personas en Quilpué

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El accidente en el sector de Villa Olímpica involucró a dos vehículos menores y dejó tres lesionados, entre ellos un niño de 9 años con heridas de mediana consideración.

Violento choque terminó con volcamiento y atropello de dos personas en Quilpué
Lunes 25 de mayo de 2026 08:36
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Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Quilpué, luego que dos vehículos menores protagonizaran una colisión de mediana energía que terminó con el volcamiento de uno de los móviles y el posterior atropello de dos personas.

El violento hecho registrado en la Ciudad del Sol dejó un saldo de tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por personal del SAMU.

De acuerdo a la información preliminar, dos de los afectados resultaron con lesiones de carácter leve, mientras que un menor de 9 años sufrió lesiones de mediana consideración, siendo entregado a personal médico para su atención.

Producto de la emergencia, concurrieron al lugar voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, personal de Carabineros y funcionarios municipales de Seguridad Pública, quienes trabajaron en las labores de atención y control de la situación.

Las circunstancias en que se produjo el accidente están siendo investigadas.

(Imagen de referencia)

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