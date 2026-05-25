Delincuentes vandalizan tren del Metro de Valparaíso y golpean a pasajero en Quilpué

Nuevamente los trenes de EFE Valparaíso fueron blanco de hechos vandálicos. Esta vez, un grupo de delincuentes activó el freno de emergencia de una máquina para rayarla en plena estación Valencia, en Quilpué, agrediendo además a un pasajero que los increpó por su actuar.

El hecho se registró a las 17:12 horas de este domingo 24 de mayo, cuando seis antisociales detuvieron el tren XT-06 para realizar una serie de rayados en la estructura de la máquina de transportes.

Tras la situación, se activó el protocolo de seguridad de EFE Valparaíso, concurriendo al lugar personal de Carabineros de Quilpué y del SAMU, quienes asistieron al pasajero lesionado, al que posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.

Desde la empresa rechazaron categóricamente este nuevo ataque contra el servicio ferroviario y anunciaron que presentarán las acciones legales correspondientes.

Asimismo, aseguraorn que pondrán a disposición todos los registros de las cámaras de seguridad para identificar y sancionar a los responsables.

PURANOTICIA