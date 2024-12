El manifiesto de los concejales republicanos de Viña del Mar: fiscalización, transparencia y la aún latente acusación contra Ripamonti

Este viernes 6 de diciembre se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Viña del Mar, desde las 11:00 horas, la ceremonia que dará inicio a la segunda administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, instancia donde además asumirán los 10 integrantes del Concejo Municipal, que para el periodo 2024-2028 tendrá cuatro rostros nuevos: tres del Partido Republicano y uno de la Unión Demócrata Independiente.

Se trata de Antonella Pecchenino, Andrés Solar y Francisco Mejías, de Republicanos; y de José Tomás Bartolucci, de la UDI; quienes prometen ser una oposición mucho más dura que la del periodo actual. A ellos se suma Antonia Scarella, independiente pero cercana a la UDI, quien resultó reelecta. Si bien, Carlos Williams fue elegido en cupo de RN, su cercanía a la Alcaldesa lo aleja un tanto de este sello que se busca impregnar.

Por su parte, Nancy Díaz y Alejando Aguilera, del Frente Amplio; Sandro Puebla, independiente pero cercano al Partido Socialista; y Nicolás López, militante del Partido Comunista; serán los ediles oficialistas durante el segundo periodo de Ripamonti.

Considerando que el Concejo Municipal de Viña del Mar cambiará algo más que sus nombres, Puranoticia.cl conversó con los ediles de oposición que asumirán funciones este viernes 6 de diciembre, dando cuenta de las expectativas y proyecciones que hacen del trabajo que llevarán a cabo en el Municipio por los próximos cuatro años.

En primer lugar, Antonella Pecchenino adelantó que ya se he reunido con la mayoría de los concejales electos, además de conocer al secretario municipal, al administrador municipal y a la propia alcaldesa Ripamonti; esto, con el objetivo de comenzar a interiorizarse respecto de las labores que tendrá que cumplir como Concejala.

Sobre esto, explicó que el objetivo es "poder trabajar de manera adecuada e interiorizándome de las comisiones que existen, que no sabemos cómo se van a conformar porque hay que llegar a acuerdos, pero conocí la importancia de cada una. También vamos a recibir el reporte de la última administración de la Alcaldesa, eso lo recibiremos el viernes. Eso es importante porque da una idea. El detalle lo conoceré con tiempo, y a medida que una va metiéndose a un tema en particular".

De todas maneras, expuso que espera que "tengamos una Municipalidad bien transparente respecto al uso de recursos y efectividad del gasto. Hay que dedicarle tiempo para cruzar esa información, porque en una primera mirada uno no logra tenerlo. Espero tener esa mirada y transmitirla a los viñamarinos para que todos conozcamos quién es el que administra nuestro espacio común. Me gustaría también que avancemos hacia una ciudad más segura y más limpia. He estado todos estos días en el centro y todos decían 'ojalá tener una ciudad más limpia y segura'. La limpieza le corresponde al Municipio y la seguridad una parte, porque no le puedo achacar toda la responsabilidad, pero al menos que se vaya avanzando en eso".

Luego, Andrés Solar indicó a Puranoticia.cl que "los preparativos son dos principalmente: uno, la misma ceremonia en sí, que no amerita mucho preparativo; pero por otro lado, empezar a formar un equipo robusto para generar las labores de la mejor forma posible, las labores de fiscalización para regular un buen trabajo municipal, y la labor territorial, porque un concejal que no está en terreno no conoce las necesidades de los vecinos. Como auditor, la fiscalización será importante".

El representante del Partido Republicano sostuvo también que "mi trabajo en el Municipio va a tener dos focos relevantes: fiscalización, porque soy un convencido que un recurso mal gastado es una necesidad que no estamos cubriendo de los ciudadanos. Por otro lado, mi gestión estará enfocada en un trabajo territorial porque un concejal en oficina no tiene realidad ni cercanía con los vecinos de Viña del Mar. Pretendo ser un concejal en terreno para saber las urgencias sociales de los vecinos porque Viña del Mar tiene un mundo de diferencia en todas sus zonas".

Al concluir una reunión con el administrador municipal de Viña del Mar, Francisco Mejías (tambien Republicano) se refirió en converasción con Puranoticia.cl respecto a lo que será la ceremonia donde asumirá como Concejal diciendo que "es un acto para cumplir con la solemnidad, pero los concejales no vamos a tener un espacio para poder dirigirnos a la audiencia, a la gente que va a ir a ver la ceremonia. No sé si nos quieren restringir o quizás es alguna estrategia que tiene la Alcaldesa de por medio, porque ellos son los que organizan y manejan la ceremonia".

También sostuvo que "desde el minuto uno el trabajo será netamente a las competencias que nos entrega la ley: fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar. Como estamos trabajando en equipo los concejales republicanos, incluyendo a José Tomás Bartolucci y Antonia Scarella, ver las fortalezas de cada uno para poder fiscalizar con mayor eficiencia y ser un equipo de concejales que fiscalicen ciertos temas necesarios".

ACUSACIÓN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

Junto a destacar el anuncio de la alcaldesa Ripamonti de llevar a cabo una auditoría externa como primera medida de su segundo periodo al mando de la Municipalidad de Viña del Mar, los concejales electos del Partido Republicano abordaron también la posibilidad de presentar una acusación por notable abandono de deberes contra la jefa comunal, proceso que están evaluando y que no descartan llevar a cabo.

Pecchenino sostuvo que "yo no tengo ninguna conclusión y creo que no tengo antecedentes como para tomar una medida de ese tipo. A medida que uno los tenga y que sean efectivos, yo no tengo problema en llevar a cabo ninguna medida. Lo que sí, hay que ser serio en lo que uno hace y no van a ser voladores de luces".

Posteriormente, Solar planteó que "una labor importante como Concejal es fiscalizar y ser una oposición robusta, pero también debemos ser responsables. Lo hemos conversado, lo hemos evaluado y lo seguimos evaluando. No le vamos a hacer el quite a una acusación por notable abandono de deberes, pero ésta debe ser responsable y para ello debe tener una larga evaluación previa".

Por último, Mejías dijo que "desde el grupo de concejales de oposición a la alcaldesa Ripamonti se ha conversado respecto a una posible acusación por notable abandono de deberes, lo que aún estamos viendo. Dentro de los cinco, tenemos detractores, pero tenemos la capacidad de cuatro concejales para poder cumplir con el requisito mínimo para poder realizar esta acusación. Yo soy totalmente partidario".

Vale hacer presente que Puranoticia.cl se contactó con José Tomás Bartolucci, quien se comprometió a responder las consultas de este medio, sin embargo, al menos hasta el cierre de esta nota el militante UDI no volvió a contestar nuestros llamados ni mensajes.

