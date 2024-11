Concejales de Viña en picada contra electos de oposición que evalúan acusación contra Ripamonti: "Es un acto político revanchista"

Faltando un mes exacto para que las nuevas autoridades edilicias asuman sus nuevos cargos, en Viña del Mar se está comenzando a gestar una acción que promete aquietar las aguas de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti desde el día uno de su segundo periodo al mando de la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

Esto porque algunos concejales electos están evaluando la posibilidad de presentar una acusación por notable abandono de deberes en contra de la jefa comunal, acusando negligencia municipal en el megaincendio del 2 y 3 de febrero pasado.

Considerando que desde el 6 de diciembre en adelante la composición del Concejo Municipal viñamarino estará conformado por tres ediles del Partido Republicano, dos de la UDI, uno independiente pero respaldado por RN y sólo cuatro oficialistas, desde la oposición se ve como una posibilidad cierta que la acción pueda prosperar.

"Si alcanzamos esa convicción, que no haya dudas que ejerceremos las acciones que nos reconoce la ley, porque es un deber que tenemos como fiscalizadores y con la comunidad", señaló a El Mercurio de Valparaíso el concejal electo de la Ciudad Jardín, José Tomás Bartolucci, miliante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

A juicio del edil electo, el objetivo de esta eventual acusación es atribuir las responsabilidades políticas y administrativas por la "grave negligencia" en el megaincendio de febrero, sumado al "lento proceso de reconstrucción".

De momento, la idea de acusar por notable abandono de deberes a la alcaldesa Ripamonti estaría siendo evaluada –y viendo con buenos ojos– por la concejala reelecta Antonia Scarella (Ind.-UDI) y los militantes republicanos Antonella Pecchenino y Francisco Mejías, además del mencionado UDI José Tomás Bartolucci.

La acción que están evaluando presentar los ediles de oposición a la gestión Ripamonti durante su segundo periodo al mando del Municipio de Viña fue analizada y duramente criticada por concejales oficialistas, ya sea reelectos como otros que deberán dejar sus puestos en el órgano comunal el 6 de diciembre próximo.

Carlos Williams, uno de los que tendrá más miradas puestas, considerando que fue reelecto como independiente, pero en cupo de Renovación Nacional, aunque se ha mostrado abiertamente afín a la gestión de la alcaldesa Ripamonti, comentó sobre la acción de los opositores que "cada persona es responsable de sus actos y yo no me voy agotar opinando de las acciones que terceros puedan realizar. Mis esfuerzos estarán siempre centrados en trabajar por nuestra ciudad y su gente".

Sandro Puebla (Ind.-PS), quien irá por su tercer periodo como Concejal de Viña del Mar, comentó a Puranoticia.cl que "me parece poco serio y responsable" la posible acusación por notable abandono de deberes contra la jefa comunal por parte de los ediles republicanos y de la UDI, agregando que "yo creo que uno presenta estas acusaciones cuando tiene todos los antecedentes y hay fundamentos serios".

En ese sentido, recordó que "yo cuando presenté –junto a mis colegas– la acusación por notable abandono de deberes en contra de la ex alcaldesa Virginia Reginato, estuvimos estudiando antecedentes, haciendo presentaciones y auditorías, que creo es algo previo. Por eso me parece que anunciar este tipo de acusaciones antes de asumir parece más un anuncio atrasado de campaña que algo responsable".

El saliente Pablo González (PC) indicó que "yo encuentro que es uno de los mayores errores que están cometiendo porque están llevando adelante las posturas personales y partidarias por sobre lo que este Concejo que está saliendo puso por delante, que son los viñamarinos. Se están sentando recién en el cargo y la van a acusar de situaciones que nadie ha investigado, que no han puesto antecedentes, sino que por el mero hecho de un acto político que no le hace bien a la comuna".

"Ahora, uno logra entender cuál va a ser el norte que va a tener este Concejo Municipal y eso lamentablemente no va a contribuir positivamente en el desarrollo de nuestra comuna. Lo que quieren buscar es tensionar el Concejo Municipal, cuando antes –sobre todo los representantes de la UDI– deben hacer el mea culpa de la pésima administración municipal que ellos tuvieron, de que hoy todas estas situaciones que han ido surgiendo pero se han ido resolviendo, son de los mismos que a ellos los apoyaron en sus campañas y que estuvieron 16 años en el Municipio", agregó.

El concejal del Partido Comunista que no postuló a la reelección en el cargo cerró manifestando que "el hecho de que hoy se vengan a sentar y decir que van a acusar a la alcaldesa Ripamonti por notable abandono de deberes, cuando en realidad no tienen antecedentes y tienen meras presunciones, da cuenta que lo único que quieren hacer es un acto político revanchista porque no ganaron la elección".

Por su parte, Tomás de Rementería (PPD), quien tampoco buscó la reelección, sostuvo a Puranoticia.cl que "lo encuentro de una torpeza absoluta, pero es el ambiente que los Republicanos le quieren dar a Viña. Entonces eso es 'luchemos por recuperar el poder'. Todavía no empiezan a trabajar y ya estamos amenazando con la guerra. Es una torpeza, como que la alcaldesa Ripamonti fue a quemar las casas".

De igual forma, planteó que "los concejales se eligieron para que colaboren en solucionar los problemas que afectan a la mayoría de los vecinos de Viña del Mar, como es la seguridad, la educación, la salud, la limpieza, los jardines. Todavía no asumen y entrarán con una soberbia que encuentro vergonzosa".

Respecto a la gestión que desarrollarán los concejales electos de la oposición, De Rementería aseguró que "van a tener una agresividad que no beneficia en nada a la ciudad, pero son los ciudadanos los que los eligieron porque no salieron por sorteo".

Nancy Díaz (FA), quien asumirá un segundo periodo en el Concejo de Viña del Mar el próximo mes, puntualizó que "me parece una decisión un poco absurda, sabiendo que es la primera medida que van a tomar incluso antes de llegar al Concejo. Creo que la idea es construir y generar un diálogo. Pero ellos no están pensando en la ciudad, sino que en sus posturas políticas y creemos que eso no le hace bien a la comunidad. Nosotros queremos aperturar el diálogo, trabajar para las comunidades y eso habla de un reflejo de una postura política más dura, eso habla de personajes que no entienden el día a día de las realidades que viven los viñamarinos".

"Para mí es una lástima. Me hubiera gustado ver un Concejo que llegara más propositivo, que es lo que hablaron en sus candidaturas, pero vemos esta primera medida y, por supuesto, no lo están haciendo como lo dijeron. Yo apelo a la profesionalidad de los colegas que van a llegar. Creo que desde mi postura siempre va a haber un diálogo en pos de las mejoras de la comunas. Si bien, tengo una postura de izquierda, cuando se trata de pensar en las comunidades, voy a tranzar en esa postura para que sea lo mejor para Viña", sentenció la edil frenteamplista.

Finalmente, el saliente René Lues (DC) dijo que "hay un imperativo en la ley que obliga a los concejales a fiscalizar la gestión municipal. El sistema institucional municipal se basa en esa relación de mutua interdependencia, donde el Alcalde propone y ejecuta, y el Concejo aprueba y fiscaliza. Por lo tanto, si el Concejo no fiscaliza la gestión del Alcalde o Alcaldesa, no sólo incumple la ley, sino que rompe el sistema municipal y, con ello, los necesarios contrapesos institucionales, ya sea por cercanía ideológica con la autoridad o por prebendas que pueda recibir de ésta, ambas situaciones muy negativas, pues inhiben la acción fiscalizadora del concejo que, como señalo, no es opcional o voluntaria, sino obigatoria para los concejales".

"Ahora bien, la decisión respecto de una acusación por notable abandono de deberes está referida a la evaluación que los concejales realicen de las situaciones fiscalizadas y de la reiteración y gravedad de los incumplimientos que le asignen en ellos a la alcaldesa. Y esa evaluación es una facultad privativa de los concejales que deben ejercerla con plena libertad cuando les asista dicha convicción", cerró.

Cabe hacer presente que los ediles entrantes tienen un plazo de hasta seis meses para hacer valer las causales por notable abandono de deberes en que habría incurrido la administración anterior, por lo que, de llevarse a cabo el procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER), deben contar una serie de antecedentes específicos para poder fundamentar los motivos de su acción contra la autoridad.

