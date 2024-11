El futuro político de la ex Delegada Presidencial de Valparaíso: Sofía González y su escenario camino a la Cámara de Diputados

Pese a las constantes críticas de ambos lados del espectro político regional por su desempeño en materia de seguridad, la semana pasada la hoy exdelegada presidencial regional, Sofía González, renunció a su cargo en el Gobierno para quedar habilitada para ser candidata a diputada por el Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso. ¿Qué posibilidades reales tiene, luego de haber sido incluso apuntada por el mismo oficialismo cuando lideró la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del megaproyecto Maratué en Quirilluca, en Puchuncaví? ¿Cuánto pesa el Partido Comunista en la zona interior y qué ha perdido en la costa?

Un factor no menor es el interés de varios diputados de la zona interior de ir a competir por un cupo al Senado, entre ellos Diego Ibáñez, Andrés Longton y Camila Flores, lo que abriría el camino a González, que no tuvo mala votación anteriormente y que afianzó su conocimiento y relaciones con el Distrito 6 durante su estadía en la Delegación Presidencial Regional, posiblemente en detrimento de la zona costera.

La fonoaudióloga, oriunda de Quillota, ya compitió en 2021 en la diputación por el distrito 6, pero no quedó, pese a obtener la no despreciable suma de 12.320 votos, más de los que logró, por ejemplo, la actual diputada del Frente Amplio Francisca Bello (8.741 votos), quien pasó a conformar parte del Congreso gracias a la alta votación de su lista en la que también estaba el diputado Diego Ibáñez, que logró la primera mayoría en esos comicios con 34.425 sufragios a su favor.

Justamente ellos dos fueron los que más la criticaron cuando la Comisión de Evaluación Ambiental que preside dio el vamos al megaproyecto Maratué en Puchuncaví. “Lamentamos mucho la decisión del espacio y especialmente la falta de liderazgo de la delegada presidencial por continuar este proyecto", dijo Bello a mediados de octubre de este año.

COMPLEJO PASO POR LA DELEGACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lo cierto es que la exdelegada no ha tenido un buen paso político por la delegación, y muestra de ello son las ya incontables veces en que diputados de oposición han pedido su renuncia al cargo, debido a la escalada de violencia en los crímenes y homicidios, junto a la sensación de inseguridad en la región completa, pero especialmente en la costa.

Según reporta la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), en base a cifras proporcionadas tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones (PDI), hasta septiembre de este año se han registrado un total de 89 homicidios consumados en la Quinta Región. Cabe consignar que a igual mes del año pasado esta cifra llegaba a 94.

Cuando se supo de su renuncia al cargo, no faltaron las críticas: “Yo, la verdad, es que tendría un poco de pudor antes de enfrentar o buscar enfrentar una candidatura electoral. Pero bueno... a este tipo de situaciones son las que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno”, dijo, por ejemplo, la diputada Camila Flores.

“La Delegada ha sido cuestionada por su incapacidad para frenar el avance de la violencia y por su débil gestión en situaciones de emergencia. Según datos del Ministerio Público, las cifras de delitos de mayor connotación social en la región han revelado un incremento de 12% de los homicidios respecto al mismo período en 2023. Estos problemas se intensificaron durante el incendio en febrero del 2024, una de las mayores catástrofes de la región, donde la falta de coordinación en la respuesta inmediata y la incapacidad de la Delegación para garantizar orden y seguridad dejaron a cientos de damnificados sin un apoyo efectivo”, también opinó Hotuiti Teao.

PROBLEMAS EN LA COSTA

Sabida es la cercanía de González con la zona interior, ya sea por su candidatura anterior y principalmente por su origen en Quillota. De hecho, una de sus asesoras Giselle Ahumada logró ser consejera regional por la zona en estas elecciones pasadas, obteniendo más de 7 mil votos; mientras que la candidata del partido por la zona costa, Carolina Fernández -ex precandidata a la Gobernación Regional de Valparaíso- no logró ser elegida.

Esto se explica porque la tienda quedó debilitada en estas pasadas elecciones en la zona costera, pero no así en la cordillera, donde obtuvieron 12 concejales, dos cores y salieron alcaldes que, de cierta manera, estaban apoyados por el partido, como en La Cruz, Filomena Navia; La Calera, Johnny Piraino; y La Ligua, Patricio Pallares. “Está mucho mejor parado electoralmente en esa zona para lo que sigue el próximo año. Construyeron relaciones políticas mucho más fuertes que las que se construyeron en la zona costa. Entonces, por eso es que también viene a reconocerse el trabajo que hicieron ellos como equipo desde el punto de vista más político allí”, dice una fuente del PC.

Otra fuente del partido señala que González “hizo un trabajo que la puso muy en el centro de referencia de las autoridades políticas y comunales de la zona interior y también de la gente, yo creo que por eso tenía ciertas diferencias con Mundaca que se quedó un paso atrás y se centró mucho en repartir plata, plata, plata, plata y no tener mucha relación con los gobiernos locales. O sea, hay que entender que en los dos plebiscitos en las dos votaciones por la Constitución perdió en la zona interior que supuestamente era su zona. Sofía González avanzó bastante en la zona interior”, algo totalmente opuesto a lo que se pudo ver en la zona costa, donde no tuvo buenas relaciones ni con Rodrigo Mundaca, ni con Macarena Ripamonti, por nombrar algunos referentes.

En la zona costa, el PC perdió una concejalía en Viña del Mar, la de Pablo González, quien no fue a reelección, y pese a llevar cuatro candidatos, sólo lograron un cupo, el del actual edil Nicolás López. “Perdimos 1 y llegaron 3 republicanos”, dice una militante. En Valparaíso salió Alicia Zúñiga, actual concejala, pero Edson Chávez, apoyado por el diputado Luis Cuello, no logró la concejalía, obteniendo sólo 1.357 votos. “Supuestamente debería haber sido más conocido, porque supuestamente acompaña apoyo a todos lados, pero esto demuestra lo contrario”, dijo otro militante.

Sobre esto último, una fuente del partido criticó que “no hay un interés real del diputado por relacionarse con los municipios en general, hay un cierto aislacionismo de apuntar mucho más a la política nacional. Prefiere más hablar de la AFP, prefiere hablar más de “Que pase la micro”, de por qué los huevos están más caros a nivel nacional. Es muy poco territorialista en general, y eso quedó claro en la elección municipal, porque en Valparaíso iba Alicia Zúñiga y Edison Chávez, quien iba notoriamente apoyado por Cuello, es su jefe de gabinete, pero no sacó casi ningún voto, y eso demuestra la debilidad también del despliegue territorial que tiene, porque si yo voy apoyado por un diputado, por lo menos tengo que sacar una cantidad de votos”, mientras que otros militantes responsabilizan a Sofía González por preocuparse más por la zona interior que por las medidas para la costa y las relaciones políticas con sus autoridades. "Era sabida la nula relación con Mundaca y con Ripamonti", dice otra fuente.

EL DESAFÍO DEL NUEVO DELEGADO

El panorama en la costa es complejo tras estas elecciones: En Viña del Mar, el PC que antes tenía dos concejales y hoy uno, quedó como fuerza política después de los Republicanos, Frente Amplio, la UDI, RN y el PS, obteniendo similar votación total que en el voto voluntario, lo que significa un desafío para el actual delegado presidencial regional, Yanino Riquelme. ¿Hacia dónde apuntará los mayores esfuerzos en esta última etapa del gobierno, considerando el decaimiento del partido en la costa y los intereses del mismo en instalar a una senadora como la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola?

De acuerdo a otra militante del partido, González no tenía muy buena relación con los representantes dirigenciales de la costa, tampoco, algo que Yanino parece sí tener, quizás por su origen porteño. Además, indican que ha faltado coordinación también con el diputado del partido, Luis Cuello. “En la Costa la delegada González tampoco tuvo como mucha fluidez para trabajar con el partido. No hubo ninguna fluidez, lo ha dicho el mismo diputado Cuello, que no te lo va a decir, pero es así. Lo único que hicimos con las organizaciones sociales a través del compañero Luis Cuello fue un proyecto que iba a haber de paraderos de locomoción colectiva y que se va a hacer en forma participativa, pero luego tocó el incendio y se acabó. Yo creo que ella siempre le apostó a La Ligua, a Petorca, Quillota, Hijuelas, a esos lugares”.

Hay que recordar que González ha participado en varios comicios en la zona interior, desde las elecciones municipales de 2016 como candidata a concejala por Quillota, y luego en 2021, previo a las parlamentarias, como candidata a concejala por Hijuelas. Sin duda, la exdelegada pondrá -y puso ya, durante su estadía en la Delegación Presidencial Regional- todas sus fichas en esta candidatura parlamentaria, esta vez con más apoyos de la zona interior, con una consejera electa muy cercana a ella, y además, probablemente con el apoyo de Rodrigo Mundaca si es que gana la elección a gobernador, no por nada comenzó hace unos días a hacer campaña, en terreno y por redes sociales, como nunca antes, por el hombre de Modatima con una de las fotos que no se habían visto hasta ahora entre los dos.

PURANOTICIA