Lideresas frente a frente: La historia del quiebre entre Ripamonti y Delegada P residencial

La emergencia de los incendios de Viña del Mar ha significado no sólo la pérdida de más de un centenar de vidas y la destrucción de miles de casas y sueños de familias viñamarinas, sino también la agudización de una ya complicada relación entre dos de las mujeres más fuertes de la Región hoy por hoy: Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, y Sofía González, delegada presidencial regional.



De acuerdo a varias fuentes de Puranoticia.cl, si bien hace meses ambas autoridades mantienen una relación distante debido a varias diferencias que tienen en la forma de proceder de la alcaldesa de Viña del Mar comunicacionalmente respecto de González, lo ocurrido desde los primeros días de la emergencia dejó de manifiesto entre quienes han estado con ellas que las relaciones están más que rotas y que sólo se les puede ver juntas en algunas pautas por un protocolo mayor.



"Están mal, ni se miran. Esto ha sido de siempre, incluso durante la inauguración del Teatro Municipal le hicieron un desaire a la delegada, no le tenían estacionamiento, y por eso no fue", dice una fuente a Puranoticia.cl. "Ripamonti actúa como una isla, y eso le ha traído problemas, como lo que ocurrió al principio de la emergencia cuando salió a hablar antes que las mismas autoridades del COGRID (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres) y salió dando cifras", añade esta fuente, que prefirió reservar su identidad.

POLÉMICA POR LAS CIFRAS DE DESAPARECIDOS



Efectivamente, durante los primeros días post incendios, la alcaldesa Ripamonti informó de centenares de personas desaparecidos, llegando a más de 300, cuando desde el Gobierno hablaban de 14. Esto molestó al Gobierno, a la Delegación e incluso a la Fiscalía, y en algún momento se analizaron acciones judiciales al respecto, por la vulneración de la ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, determina la creación de un sistema interconectado para la recopilación y entrega de datos. Finalmente eso no ocurrió, pues la polémica quedó sepultada tras el reportaje de Ciper respecto de la falta de un plan de emergencias y evacuación vigentes, que complicó -y aún lo sigue haciendo- a la alcaldesa Ripamonti.



El lunes de la semana pasada hubo una reunión de las autoridades municipales en el Estadio Sausalito, con Carabineros, concejales y la Armada, pero nadie del gobierno. Cuando un concejal preguntó por qué no había autoridades gubernamentales, la alcaldesa "no se refirió al tema y no se hizo más la reunión con todos", dijo otra fuente.



El viernes de la semana pasada hubo otro momento tenso cuando la alcaldesa se molestó porque nadie le había avisado que iban a hacer el COGRID con el Presidente en el Sausalito. "Se puso a alzar la voz y a levantar las manos. Hay una tensión constante", señala otra fuente a Puranoticia.cl.



"Hace rato que traen sus diferencias las dos, pero más es algo de la alcaldesa, y le pasa con Mundaca también, porque ella cree que todo lo que se hace en Viña tiene que dar ella el visto bueno", dice otra fuente municipal.



En actividades protocolares antes del incendio era notorio. Ocurrió, por ejemplo, en la inauguración del Borde Costero de Avenida Marina en octubre del año pasado, cuando Ripamonti se fue junto a su equipo tras el discurso de la delegada, en consideración -señala esta fuente- que "a quien le tocaba dar el discurso y cerrar era a la delegada porque era un proyecto del gobierno".



También mencionan que existe una suerte de competencia, pues hay ciertos "desaires" como llegar tarde a los eventos. Otro ejemplo es cuando se entregaron las nuevas patrullas de Carabineros y Ripamonti llegó atrasadísima, tanto que tuvieron que parar el evento para que ella pudiera tomar su lugar. "Todo eso, quienes la conocemos, sabemos que lo hace con su qué, para que digan 'ah, llegó la alcaldesa de Viña'. Y esa tirantez la tiene con la delegada, por eso los COGRID se tuvieron que separar".



Finalmente, el quiebre que venía dando hace tiempo entre ambas autoridades y que se ha potenciado durante esta emergencia podría resolverse si, al menos por estas semanas, se hiciera un esfuerzo en ocuparse más de coordinarse entre ambas en pos de la ciudadanía y preocuparse menos de la imagen personal que se quiere proyectar.

