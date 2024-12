El despiadado análisis de Millones y Venezian a derrota de Hoffmann: mala estrategia y "castigo" por no ser de la Quinta Región

A dos semanas y un día de terminada la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, donde el oficialista Rodrigo Mundaca consiguió una aplastante victoria ante la opositora María José Hoffmann, la elección sigue siendo tema de debate en la arena política; esta vez en palabras de dos protagonistas de lo que fue esta contienda.

Hablamos de Manuel Millones (Ind.-PSD) y de Francesco Venezian (Ind.-Republicanos), quienes llegaron hasta los estudios de Puranoticia.cl para participar del programa «Políticamente Directo», instancia donde realizaron un exhaustivo análisis de lo que pasó en el balotaje y de los motivos que explican la dura caída de Hoffmann.

En primer lugar, vale hacer presente que Rodrigo Mundaca (independiente, pero respaldado por el Frente Amplio y todo el oficialismo) se quedó con el 62% de los votos; mientras que su rival, María José Hoffmann (militante UDI y respaldada por Chile Vamos y toda la oposición) sólo se quedó con el 37% de las preferencias.

Tomando en cuenta la cercanía política de los tres candidatos de oposición, muchos pensaban que María José Hoffmann podría rondar el 49% de los votos si es que se sumaban los resultados de ella, de Millones y de Venezian en primera vuelta. Sin embargo, la carta de la UDI obtuvo 12 puntos porcentuales menos. Es decir, la ex Diputada por San Antonio no logró traspasar los votos "amigos" en el balotaje.

ESTRATEGIA DE HOFFMANN

Al respecto, Manuel Millones partió señalando que "los votos no son traspasables, lo dijimos siempre y cada candidato es responsable de su trabajo. Por lo tanto, uno no puede obligar a la gente a que vote por alguna opción. Es interesante analizar el comportamiento de cómo se tradujo la votación, en cuanto a votos nulos y blancos".

En efecto, en la primera vuelta hubo 172 mil votos nulos y 107 mil votos blancos; cifra que en la segunda vuelta cambió a 115 mil y 41 mil, respectivamente.

En ese sentido, Millones planteó que esto "tiene que ver con la estrategia que desplegó la candidata de Chile Vamos, porque acá no hay una sola responsabilidad. Los que somos candidatos vivimos el triunfo y la derrota. Uno no se desapega de la campaña y es difícil que un candidato lo deje en manos de un tercero, ya que uno mismo es el jefe de campaña. Pero aquí (en Hoffmann) no había jefe de campaña visible. La estrategia era la candidata y su esposo, (Gonzalo) Müller, que sabe de estas materias".

"La primera vuelta fue toda la votación de Chile Vamos, pero el error –que lo aprovechó bien Mundaca– fue que en la segunda vuelta Hoffmann siguió hablándole al votante duro, con una estrategia de cohesionar la votación dura, y eso tenía que ver con criticar a Mundaca. Sin embargo, no se le habló a los que no votaron porque había que mandarle mensaje a esas 280 mil (nulos+blancos de primera vuelta) que no votaron o que no manifestaron opción, y ella quiso cerrarse con Republicanos y parte de mi votación, y ahí falló", continuó expresando el ex Consejero Regional.

También precisó que "Mundaca fue mucho más hábil y le habló al centro, se acercó a (Luis) Mella, le habló a (Christian) Cárdenas, y sumó a ese mundo. Ahí hubo una diferencia de campaña. Yo creo que como estrategia (a Hoffmann) le interesaba cohesionar una votación dura, que cumplió pero no le dio".

CASTIGO A LOS SANTIAGUINOS

Por su parte, Francesco Venezian, quien fue la carta de Republicanos en la contienda por la Gobernación Regional de Valparaíso, sostuvo a «Políticamente Directo» que "lo que hay que reconocer es que la Quinta Región siempre ha castigado a aquellos candidatos que vienen de Santiago. Pasó con Joaquín Lavín, que perdió contra Francisco Chahuán; y pasó con Sebastián Piñera, que perdió con Jorge Arancibia".

"La región valora que sus candidatos sean elegidos en la región, que conozcan la región, que paguen sus impuestos en la región. No es lo mismo saber cómo está la calle Alvarez, la historia de la línea del tren, cómo ha crecido el puerto; a una persona que ve el macro", sostuvo el ex Seremi de Agricultura en el primer Gobierno de Piñera.

Luego, Venezian comentó que "yo, lo único que espero es que hoy, quien salió electo, evalúe su votación. Es probable que gente que votó por mí, votó por Mundaca, y no era necesariamente gente de derecha, sino que era gente a la que le hacía sentido su propuesta, con temas prácticos, con temas que nos afectan a todos los habitantes. Ese voto, en una segunda vuelta, fue un voto de rechazo por no querer a un candidato que viene al choque y que viene fuera de la región de Valparaíso".

De igual forma, indicó que "espero que Mundaca tome parte de los planteamientos que colocamos Manuel y yo en la primera vuelta, que los aplique realmente".

"NOS PEGAMOS SUS LAGRIMONES"

Cabe recordar que durante este fin de semana se conocieron las primeras palabras de María José Hoffmann tras caer inapelablemente en la segunda vuelta por la Gobernación Regional. A través de un video, la ex Diputada de la UDI sostuvo que "volvimos con tutti. Nos pegamos sus lagrimones, pasamos la pena, dormí muchísimo durante estos días y muy preparada para lo que venga, para lo que Dios quiera para mí".

La ex secretaria general de la tienda gremialista también confesó que "mucha gente me dice 'oh, me quedé con cola'. Imagínense yo con la cola que me quedé. Pero esto es parte de los procesos, así que estoy muy agradecida de todas las más de 400 mil personas que me dieron esa oportunidad. Muchas gracias. Vamos con todo, esperando que Dios nos ilumine en nuestro camino”.

Finalmente, consultada por Puranoticia.cl respecto a su futuro político y la más que segura incursión electoral, ahora por el Senado de Valparaíso, Hoffmann señaló que "no lo he descartado, es como el camino natural, pero tengo que tener ganas primero".

POLÍTICAMENTE DIRECTO - CAPÍTULO 7

PURANOTICIA