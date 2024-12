María José Hoffmann y su resiliencia tras la derrota: “Pasamos la pena y muy preparada para lo que venga”

La excandidata a gobernadora regional de Valparaíso y exdiputada por la zona, María José Hoffmann, dijo estar esperanzada en el futuro que le espera, luego de la compleja derrota que sufrió en las recientes elecciones de gobernadores regionales, donde Rodrigo Mundaca alcanzó más del 62% de las preferencias, y Hoffmann sobre el 37%.

En un video difundido en sus redes sociales, la también exsecretaria general de la UDI se confesó, mientras iba camino a acompañar a uno de los alcaldes de su sector que asumían este viernes sus nuevos puestos en los municipios de la Región de Valparaíso.

“Volvimos con tutti, nos pegamos sus lagrimones, pasamos la pena, dormí muchísimo durante estos días y muy preparada para lo que venga, para lo que Dios quiera para mí, pero hoy es un día muy especial porque andamos acompañando a algunos de nuestros alcaldes que asumen”, comenzó diciendo.

“Quiero desearles todo el éxito a todos nuestros alcaldes de Chile Vamos que asumen este desafío, estuvimos en Limache, en Quilpué, en Villa Alemana en una ceremonia Preciosa y esperamos también estar en Cartagena y así acompañarlos a todos”, contó.

Hoffmann también confesó que “mucha gente me dice 'oh, me quedé con cola', imagínense yo con la cola que me quedé, pero esto es parte de los procesos, así que estoy muy agradecida de todos los más de 400 mil personas que me dieron esa oportunidad. Muchas gracias, vamos con todo esperando que Dios nos ilumine en nuestro camino”.

Puranoticia.cl consultó a la excandidata sobre a qué se refería cuando dice que está “muy preparada para lo que venga”, sobre todo considerando los rumores de un interés en ir como candidata al Senado de Valparaíso, a lo cual, de manera escueta, dijo que aún no lo tiene decidido: “No lo he descartado, es como el camino natural, pero tengo que tener ganas primero”, mencionó.

