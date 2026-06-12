El «Club de La Consentida» sigue instalándose en cargos estratégicos de la región: María de los Ángeles de la Paz llega a EFE Valparaíso

A pocos días de que Puranoticia.cl publicara un editorial dando cuenta respecto de la forma en que históricamente se han distribuido cargos estratégicos en empresas públicas de la región de Valparaíso, un nuevo nombramiento volvió a instalar el debate sobre las redes de influencia y los círculos de poder que operan en la zona.

EFE Valparaíso informó la incorporación de la abogada María de los Ángeles De la Paz a su directorio, decisión que fue comunicada oficialmente mediante un Hecho Esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 11 de junio.

La compañía, filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) encargada de operar el servicio Tren Limache-Puerto, destacó la trayectoria de la nueva directora, señalando que cuenta con una amplia experiencia en el sector público a nivel regional.

Según indicó la estatal, De la Paz es abogada y magíster en Dirección Pública, y entre sus cargos figuran funciones como Delegada Municipal para la Reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso en 2014, directora regional del Sernam, seremi de Desarrollo Social y gobernadora de la provincia de Valparaíso, entre otros puestos.

"El nombramiento de De la Paz fue informado, a través de un Hecho Esencial de EFE Valparaíso, a la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 11 de junio", agrega la compañía tras las consultas realizadas por Puranoticia.cl.

Sin embargo, el nombramiento de María de los Ángeles De la Paz se produce en un contexto particularmente sensible para la opinión pública regional. Hace apenas algunos días (el 4 de junio pasado) un editorial publicado por Puranoticia.cl cuestionó duramente los mecanismos mediante los cuales se designan autoridades y directivos en organismos públicos y empresas estratégicas del Estado en la Quinta Región.

La publicación apuntó especialmente a la existencia de un grupo informal de dirigentes, exautoridades y operadores políticos conocido como el «Club de La Consentida», nombre tomado del lugar donde sus integrantes suelen reunirse periódicamente.

En dicha columna se sostuvo que, más allá de las capacidades individuales de sus integrantes, existe una práctica reiterada de instalación de figuras cercanas a determinados sectores políticos en posiciones de poder regional, situación que ha terminado privilegiando redes de confianza por sobre criterios estrictamente técnicos.

La controversia adquiere relevancia porque De la Paz aparece justamente en una fotografía difundida años atrás y que ha sido utilizada como símbolo de ese círculo de influencia descrito en la publicación de este medio. Y es que más allá de las interpretaciones políticas que puedan surgir a partir de esta coincidencia, lo concreto es que una exautoridad con extensa trayectoria en cargos públicos vuelve a asumir una posición relevante en una de las empresas estatales más importantes de la región.

El nombramiento también se conoce en momentos en que está abierto el debate sobre la gobernanza de empresas públicas estratégicas para la zona, discusión que hace algunos se vio alimentada por los cuestionamientos surgidos tras la llegada de Gonzalo Le Dantec a la presidencia del directorio de la Empresa Portuaria Valparaíso.

En ese escenario, las designaciones en organismos estatales vuelven a quedar bajo escrutinio público, especialmente respecto de los criterios utilizados para definir quiénes acceden a espacios de decisión que tienen impacto directo en el desarrollo económico y la planificación regional. Por ahora, EFE Valparaíso se limitó a informar la incorporación de María de los Ángeles De la Paz a su directorio, destacando su experiencia en el servicio público y formalizando su nombramiento ante la CMF.

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