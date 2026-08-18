"Hostigamiento y tratos inadecuados ante errores": Destapan las graves denuncias que remecen a delegada de Quillota, Pilar Cuevas

Un verdadero escenario de tensión es el que se ha instalado al interior de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota desde la llegada de la actual autoridad, Pilar Cuevas, con una serie de situaciones de presuntos hostigamientos y tratos inadecuados hacia trabajadores que terminaron motivando la presentación de denuncias formales y la intervención de la propia Asociación de Funcionarios de la repartición.

Si bien, las personas directamente afectadas por estas situaciones no forman parte de la asociación –ya que son trabajadores que llegaron junto a la militante de RN– la presidenta del gremio, Claudia Catalán, explicó a Puranoticia.cl que como organización decidieron involucrarse debido al impacto que estos episodios han generado en el conjunto del equipo, especialmente por el deterioro del ambiente laboral.

"Como funcionarios y funcionarias, no es algo que nos agrade, es bastante doloroso. Es un escenario donde ningún equipo de trabajo quisiera estar inmerso. En general, siempre esperamos que nuestros espacios laborales cuenten con el mayor bienestar posible y con un clima laboral sano para que el desarrollo de la tarea se haga con compromiso y con tremenda responsabilidad", comenzó señalando Catalán.

CASOS DRAMÁTICOS

La dirigenta entregó detalles de las situaciones que comenzaron a serle comunicadas por funcionarios de la Delegación de Quillota, describiendo episodios que habrían provocado afectación emocional entre integrantes del equipo y que, a su juicio, excederían una discusión respecto de las exigencias propias de los puestos de trabajo.

"En mi caso, como presidenta de la asociación, es a mí a quienes acudían los funcionarios y funcionarias para darme cuenta de estas situaciones de hostigamiento, de tratos inadecuados para plantear los errores, de cambios en la instrucciones; cada día algún funcionario llegaba llorando, afectado y sin ganas de venir al trabajo. Luego, lo que va sucediendo es que comienza a sentirse el funcionario que no tiene las competencias", relató quien se desempeña hace 18 años en la entidad.

A juicio de Catalán, el problema no puede reducirse a eventuales diferencias políticas o a una mayor exigencia por parte de la autoridad, ya que la asociación considera que el conflicto tiene relación con la forma en que se estarían desarrollando determinadas interacciones al interior de la Delegación Presidencial Provincial.

"Aquí hay militantes y no militantes. Es la diversidad de un espacio laboral y eso lo respetamos profundamente. Entonces, claro, cuando te hacen parte como presidenta, yo no me podía mantener al margen, independiente que no fueran socios ni socias. Y por lo tanto, claro, cuando ya la persona comienza a sentirse vulnerable, en riesgo, y las autoridades que llegan no nos conocen, no saben cuál es nuestro mundo interior y cuán complejo para nosotros puede ser de repente un maltrato porque todo esto puede gatillar cosas bien complejas", sostuvo la entrevistada de Puranoticia.cl.

POSIBLES CONSECUENCIAS

En ese contexto, la dirigente gremial aseguró que la asociación planteó a las autoridades su preocupación por las consecuencias que eventualmente podría tener un ambiente laboral que, según su versión, se ha vuelto complejo para algunos funcionarios. En ese contexto, Catalán señaló que incluso transmitieron al nivel central su inquietud por los riesgos asociados al acoso laboral y las consecuencias que puede generar en quienes se sienten vulnerables dentro de sus respectivos espacios de trabajo.

"Nosotros le decíamos al jefe de la División de Gobierno Interior (Vicente Núñez) que todo esto puede desencadenar cosas tan complejas como la muerte por suicidio por acoso laboral. Tenemos muchos casos, a nivel privado y público, de personas que se quitan la vida porque están en un ambiente tan complejo a nivel laboral que se van a una profundidad tan dolorosa que toman esas decisiones. Por eso, para nosotros no es menor, no es tan sólo que haya una actitud inadecuada que vulnera al funcionario, es el riesgo de lo que podría suceder, el costo de aquello", manifestó.

Las situaciones descritas por la representante de los trabajadores se enmarcan en las denuncias que ya fueron presentadas formalmente –una de ellas por Ley Karin– y que motivaron gestiones ante las autoridades de Gobierno. La asociación sostiene que su actuación ha seguido los canales institucionales y que antes de recurrir a otras instancias intentó abordar directamente la situación con la autoridad provincial.

Así es como Catalán afirmó que solicitó una audiencia con la delegada presidencial aproximadamente dos meses después del inicio de su gestión, pero que el encuentro se concretó dos meses más tarde, período durante el cual, según aseguró, continuaron registrándose situaciones que generaban preocupación entre funcionarios.

"Yo pedí audiencia porque ya me habían solicitado a mí como presidenta intervenir. Y obvio que nosotros entendemos que existen ciertos pasos, y lo primero es conversar con la autoridad. Entonces hemos avanzado de la manera más correcta, no nos hemos saltado ningún eslabón: o sea, primero con la autoridad; luego con el jefe de la división, y si ahí no tenemos obviamente una respuesta favorable vamos a seguir avanzando según corresponda con las autoridades que continúen en los siguientes escalones", explicó la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Delegación.

REUNIÓN CON EL JEFE DE DELEGADOS

Ante la falta de una solución que la organización considere satisfactoria, representantes de los funcionarios sostuvieron una reunión con el jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, instancia en la que entregaron una carta con sus planteamientos y solicitaron una respuesta respecto de la situación que afecta al equipo.

La presidenta de la asociación destacó que "fuimos bien enfáticos y tuvimos un planteamiento de mucha transparencia. En esa reunión estuvo todo el equipo, los asociados y asociadas, y todo el equipo que se incorporó a la Delegación, y eso es poderosísimo y no es menor. El equipo estuvo apoyando los planteamientos que le presentamos al jefe de la División, Vicente Núñez, a quien le entregamos una carta".

De igual forma, expuso que "nosotros ahora tenemos asamblea para determinar el plazo que le vamos a dar al jefe de la División para que nos dé respuestas a esta carta. Nosotros solicitamos una respuesta definitiva, queremos un espacio de bienestar laboral, queremos un espacio de un clima sano y queremos desarrollar nuestra tarea como siempre la hemos desarrollado, con el compromiso y nunca dejando de vista que hacemos una tarea que está al servicio de la comunidad".

Sin embargo, Catalán reconoció que "gran parte del equipo –porque no puedo asegurar el 100%– no tiene tanta confianza instalada en la gestión que pueda hacer Vicente Núñez. Así de lamentable, pero nosotros como asociación tenemos que reunirnos para tomar ciertos acuerdos respecto a cómo continuaremos avanzando, porque hemos hecho todo lo correcto en términos de conversar con las personas en tiempo y forma: solicitamos audiencia con la Delegada a dos meses de su inicio de gestión, no se nos dio esa audiencia, me la dieron dos meses después. Y durante el tiempo que yo pedí la audiencia de manera inicial siguieron pasando cosas. Dos meses después me da la audiencia y siguieron pasando cosas".

SIN INTERVENCIÓN POLÍTICA

Respecto a la posibilidad de que las denuncias pudieran estar vinculadas a diferencias políticas con la actual administración, Catalán descartó que la asociación haya buscado trasladar el conflicto hacia el ámbito partidario, reiterando que representan a un equipo diverso y que su prioridad ha sido utilizar los canales institucionales correspondientes para obtener una respuesta de las autoridades.

"El contexto político no es algo que nos interese mucho vincularnos. Nosotros en principio estamos haciendo nuestro trabajo en el contexto institucional, que es lo que corresponde y esperamos una respuesta de parte de la actual gestión de Gobierno. Paralelo a eso, quienes tengan vinculación política –yo no tengo ninguna vinculación política parlamentaria y los conozco como los puede conocer cualquier persona del territorio– por lo tanto no ha sido una definición de asamblea decir que nos vamos a vincular con los parlamentarios para que conversemos con ellos", sentenció.

Antes de finalizar este artículo, cabe hacer presente que, tras la publicación de Puranoticia.cl que dio cuenta de las denuncias por presuntos malos tratos al interior de la Delegación de Quillota, fuentes al interior de la repartición aseguraron que el senador Andrés Longton y el diputado Luis Pardo –ambos militantes de Renovación Nacional– habrían entregado su respaldo a la delegada Pilar Cuevas. Frente a esta situación, este medio tomó contacto con los equipos de comunicaciones de ambos parlamentarios para conocer su versión y eventuales antecedentes respecto del conflicto que afecta a la repartición; sin embargo, al momento del cierre de esta nota no fue posible obtener una declaración de ninguno de los dos legisladores.

PURANOTICIA