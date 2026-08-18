Valparaíso da luz verde a millonaria recuperación de su Escuela de Bellas Artes

Un nuevo paso para la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad dio la Municipalidad de Valparaíso, luego de que el Concejo Municipal aprobara la propuesta de adjudicación del proyecto «Mejoramiento Escuela Bellas Artes Municipales, Valparaíso», iniciativa que permitirá intervenir integralmente la histórica casona ubicada en el cerro La Loma.

El proyecto, gestionado por la Municipalidad de Valparaíso a través de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y considera un monto de $1.954.255.177. La ejecución estará a cargo de la empresa Recos SpA y contempla un plazo de 370 días corridos, por lo que se proyecta que las obras concluyan a fines de 2027.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad y habitabilidad de la Escuela Municipal de Bellas Artes, institución que desde 1960 constituye un referente en la formación artística de Valparaíso y que actualmente acoge a cerca de 160 estudiantes.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "hoy damos un paso concreto para que la Escuela de Bellas Artes vuelva a contar con la infraestructura que merece. La aprobación de esta adjudicación por parte del Concejo Municipal nos permite avanzar hacia una intervención muy esperada por su comunidad educativa y por la ciudad. Estamos hablando de recuperar un espacio que es parte de la historia cultural de Valparaíso y, al mismo tiempo, de generar mejores condiciones para la educación pública y para quienes aprenden, enseñan y desarrollan su trabajo artístico en este lugar”.

El proyecto contempla la intervención de la casona patrimonial de aproximadamente 1.000 m², incluyendo la renovación de redes eléctricas y sanitarias, accesibilidad universal, iluminación y terminaciones, además de un reforzamiento estructural orientado a conservar y poner en valor el inmueble.

A ello se suma la construcción de una ampliación soterrada de 116 m², que incorporará nuevas salas de clases, baños y bodegas, junto con la habilitación de los jardines exteriores, correspondientes a aproximadamente 980 m².

El concejal Thelmo Aguilar, presidente de la Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, precisó que “me parece fantástico. Creo que es una palabra que se queda corta ante una escuela tan importante para Valparaíso: la Escuela Municipal de Bellas Artes de nuestro puerto. Tuvimos la gran oportunidad de conocer a uno de los profesores más importantes que tuvo esta Escuela, don Carlos Hermosilla. Por eso, nos sentimos muy contentos de esta aprobación y de este trabajo que va a levantar, nuevamente, a esta escuela al nivel que le corresponde”.

Por su parte, el concejal Dante Iturrieta manifestó que “es una gran noticia para Valparaíso y para la Escuela de Bellas Artes. Es un proyecto que, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, se venía amenazando con que iba a ocurrir y, la verdad, que hoy día el hecho de aprobar en concreto los dineros para la restauración de la casona de calle Camila, creo que dará mayor dignidad a quiénes están trabajando y a las personas que van a buscar enseñanzas en ese espacio. Es un lugar privilegiado, con una vista maravillosa y con un entorno que realmente es patrimonio de Valparaíso”.

PROCESOS EDUCATIVOS

Uno de los aspectos considerados para la ejecución del proyecto es la continuidad de las actividades formativas de la Escuela Municipal de Bellas Artes. Para ello, los distintos talleres serán reubicados temporalmente durante el proceso de ejecución de las obras, permitiendo mantener el desarrollo de las actividades educativas mientras se interviene la casona.

El director del establecimiento, Francisco Olivares, comentó que "estamos muy contentos por este nuevo paso. La aprobación de la adjudicación significa que el proyecto comienza a hacerse realidad y que podremos avanzar hacia una escuela con mejores condiciones para nuestros estudiantes, profesores y funcionarios. También valoramos que se haya considerado la continuidad de los talleres durante las obras, porque nos permite mantener vivo el proceso educativo mientras esperamos el regreso a nuestra casa renovada”.

La Escuela Municipal de Bellas Artes cuenta con especializaciones en escultura, pintura y grabado, además de talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes y cursos de verano. Con la ejecución de este proyecto, se busca fortalecer tanto sus condiciones de infraestructura como su rol como espacio de formación artística y cultural de la ciudad porteña.

PURANOTICIA