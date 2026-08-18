Detalles de la red de familiares y amigos que sacude al Municipio de El Tabo: vínculos con alcalde y directivos alcanza a 56 personas

Con el objetivo de investigar una serie de denuncias que acusaban la contratación de familiares y amigos del alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz Aravena, además de algunos directivos y otros funcionarios municipales, la Contraloría Regional de Valparaíso llevó cabo una investigación para determinar si el personal contratado se ajustaba –o no– a los requerimientos que establece la normativa de nuestro país.

La indagatoria tuvo su punto de inicio en una denuncia presentada por una persona que pidió reservar su identidad, además de tres presentaciones realizadas por la concejala Karina Soto Benavides, quienes apuntaban contra el jefe comunal y otros funcionarios, en relación a labores desempeñadas al interior de la casa edilicia –por ejemplo– por su esposa y sus hermanas, lo que derivaría en posibles conflictos de interés.

Bajo este contexto, el informe de Investigación Especial N° 596/2025 –al que pudo acceder Puranoticia.cl– permitió verificar que las designaciones de una docente, encargada y directora de establecimiento de educación ocurrieron durante el mandato de su amigo, el alcalde Alfonso Muñoz, y que dichos actos fueron dispuestos por él mismo, estableciendo Contraloría que la amistad corresponde a una circunstancia que le restaba imparcialidad y que le impedía intervenir en dichos actos.

Asimismo, se indica en el documento que el jefe comunal, el secretario municipal (s) y el director de Administración y Finanzas, firmaron decretos alcaldicios que aprobaron las contrataciones de una serie de personas con quienes mantienen vínculos de carácter familiar. De igual forma, firmaron sus contratos a honorarios y de Código del Trabajo, según consta en los actos administrativos analizados.

En lo específico, la fiscalización llevada a cabo permitió determinar que, entre las 24 personas vinculadas al alcalde Muñoz, se encuentran su cónyuge y dos hermanas, además de otros funcionarios con quienes mantiene relaciones de cercanía. Además, la red de relaciones alcanza a otras áreas, identificando a 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con autoridades municipales. De ellos, 16 están relacionados con el Director de Finanzas, nueve con el Director Jurídico, entre los que figuran su cónyuge, un hermano y una tía, y otros siete vinculados con el Director de Control.

Contraloría también detectó una eventual situación de conflicto de interés en un concurso público municipal, luego de constatar que el director de Administración y Finanzas integró el Comité de Selección de un proceso convocado mediante decreto alcaldicio de noviembre de 2024. De acuerdo con el informe, participó directamente en la evaluación de los postulantes, pese a que entre las personas seleccionadas se encontraba una prima suya, quien obtuvo un cargo de planta administrativa. La entidad fiscalizadora advirtió que esta situación podría configurar un conflicto de interés debido al vínculo de parentesco entre el evaluador y la persona seleccionada.

También se detectó falta de antecedentes para acreditar el traspaso de funcionarios a honorarios al Código del Trabajo. El Municipio de El Tabo entregó al organismo fiscalizador nóminas correspondientes al periodo de verano y a junio de 2025, que incluían 172 y 161 trabajadores, respectivamente, pero no pudo precisar cuántos de ellos fueron efectivamente incorporados bajo esa modalidad. Ante ello, se advirtió que la casa edilicia no contaba con documentación suficiente para determinar qué funcionarios cumplían los requisitos legales para acceder al cambio de calidad jurídica.

El informe también da cuenta que se advirtió que la Municipalidad de El Tabo no acreditó haber realizado los cálculos y análisis financieros necesarios para determinar cuánto aumentaría el gasto en remuneraciones producto de los cambios contemplados por la normativa. Según Contraloría, esta falta de información impide a la administración municipal conocer con precisión los recursos presupuestarios requeridos y el eventual incremento porcentual del gasto en personal, situación que podría impactar el límite establecido por ley para este tipo de desembolsos.

Ante estos antecedentes, la entidad fiscalizadora ordenó invalidar los actos administrativos observados, además de establecer mecanismos de abstención en futuras decisiones y regularizar las situaciones contractuales detectadas. Asimismo, instruyó que el cargo de Secretario Municipal sea provisto por un titular y dispuso que, mientras ello no ocurra, el actual subrogante se abstenga de participar en asuntos relacionados con una funcionaria con la que mantiene una relación sentimental.

Finalmente, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la casa edilicia elaborar un informe con la nómina de trabajadores traspasados entre 2023 y 2025, cuantificar el impacto financiero de la medida y mantener actualizada y publicada esta información. Además, el Municipio de El Tabo deberá informar al Concejo Municipal y reportar, en 15 días hábiles, el estado de los sumarios instruidos en la fiscalización.

PURANOTICIA