Directora de Conaf anuncia "supervisión y profundización" de test psicológicos de ingreso: “No hay que pensar sólo en que les pueda gustar el fuego”

La directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aída Baldini, abordó la difícil situación que vive la institución que dirige, a propósito de la detención de otros tres extrabajadores de la corporación este viernes, y las críticas a los sistemas de ingreso y evaluación de desempeños, y anunció el fortalecimiento de los sistemas de admisión y evaluación de brigadistas.

Este viernes cuatro sujetos fueron imputados en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por los delitos de asociación criminal, incendio de bosques, incendio con resultado de muerte y daño ambiental; esto, a raíz de la tragedia que dejó 136 fallecidos. Se trata de dos trabajadores que hasta este jueves formaban parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), uno que trabajaba por temporadas en la misma institución y el cuarto era un voluntario de la 14ª Compañía en Placeres, quien también fue apartado de sus funciones en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

A propósito de aquello, y en el marco de la visita presidencial al aeródromo de Torquemada para presentar el nuevo refuerzo aéreo para el combate de incendios forestales, la directora señaló que habrá “supervisión y profundización de test psicológicos que van a estar compuestos por comisiones con las cuales se va a tener que entrevistar cada postulante”.

Baldini precisó que van a “dar los rangos que corresponde y evaluaciones muy periódicas. Creemos que esa es la mejor forma de determinar quiénes merecen estar dentro de las filas de verdaderos héroes. En Conaf tenemos murales con los nombres de los mártires, no es justo lo que ha pasado acá”.

Consultada sobre cuáles eran los procesos de ingreso, indicó que actualmente “el examen psicológico se parece mucho al examen que se hace para ingresar a cualquier trabajo, pero en este se ponía especial énfasis en pirómanos o incendiarios, pero vimos que los motivos aparentemente no es ser pirómanos sino que se perseguía un fin económico, por lo tanto tenemos que hacer variar esos test y no pensar sólo en que les pueda gustar el fuego”.

OTRAS MEDIDAS DE REFORZAMIENTO

Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, contó que “se creó un equipo de exdirectores de Conaf y expertos. Locos pueden vulnerar cualquier sistema y a partir de las evidencias que han ocurrido vamos a reforzar esto. Está claro que acá puede haber vulnerabilidad, pero hay otras medidas de contrainteligencia en instituciones donde está la seguridad que no las podemos decir pero vamos a adoptar. Aquí va a haber seguimiento, va a haber monitoreo, puede haber también temas de control de exceso de drogas y alcohol, es decir, hay muchos temas que van a ser parte de este reforzamiento del listado de acciones que hay que realizar para evitar cualquier infiltración y colusión de actores como lo hemos padecido”.

Además, indicó que tras un acuerdo con el Ministerio del Interior se trabaja en “generar un equipo de trabajo (…) de reforzamiento de la carrera del brigadista, y también recordar que en paralelo estamos en el último trámite del Sernafor, y allí hay un proceso de fortalecimiento institucional en el Sernafor (Servicio Nacional Forestal), por ejemplo, en la dirección nacional, las direcciones regionales son por Alta Dirección Pública y también las gerencias, etcétera. Esos procesos también implican sistemas muy exigentes en la parte precalificatoria”.

Sobre responsabilidades de la propia institución en el Megaincendio y otros siniestros por los que son investigados exbrigadistas de Conaf, Baldini detalló que “están en proceso los sumarios que son investigaciones internas, además de lo que lleva la Fiscalía, como institución tenemos nuestros propios procedimientos y estamos trabajando intensamente para determinar cualquier anomalía que va a ser subsanada a la mayor brevedad”.

En ese sentido, aseguró que “esto no puede esperar, esto no da tiempo, esto es demasiado peligroso y además, el efecto en una institución donde realmente la gente expone su vida, como para que venga gente de este nivel a hacernos incendios… acordémonos que acá han muerto brigadistas producto de estos mismos incendios, entonces ¿a qué nivel llegamos? Al mismo nivel de exigencia vamos a llegar nosotros, vamos a investigar todas las aristas internas de la institución, en todas las regiones, no sólo en esta, se va a hacer un chequeo nacional y, como dijo el ministro, vamos a hacer un mejoramiento que va a implicar una mayor fidelización a esta actividad”.

PURANOTICIA