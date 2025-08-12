Inauguran nueva sede vecinal en el cerro Rocuant de Valparaíso: espacio fortalecerá las actividades sociales, culturales y comunitarias

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura comunitaria y fomentar la participación ciudadana, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso financió la construcción de la nueva sede de la Unidad Vecinal N°11 Pablo Neruda del cerro Rocuant, en Valparaíso, que fue inaugurada oficialmente este martes. La iniciativa cuenta con una inversión de $146.401.000 provenientes del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

El proyecto contempló la edificación de un moderno espacio comunitario de 104,93 metros cuadrados que incluye una sala multiuso, oficina administrativa, cocina equipada y servicios higiénicos inclusivos para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, cumpliendo con normativa de accesibilidad universal.

La construcción beneficiará directamente a más de 800 vecinos del sector, respondiendo a una histórica demanda de la comunidad organizada de Rocuant.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, indicó que “la comunidad del cerro Rocuant, el día de hoy marca un hito que será recordado de generación en generación, que es la historia de cómo los vecinos y vecinas lograron la construcción de su sede comunitaria tras décadas de lucha. Las juntas de vecinos, los clubes deportivos, la escuela y distintas organizaciones del territorio van a tener un espacio para encontrarse y disfrutar, pero también, para resguardarse muchas veces y seguir generando aquella lucha que les va a permitir a este cerro seguir adelante".

La presidenta de la Junta de Vecinos 11 Pablo Neruda, Maritza Rojas, manifestó que “para nosotros es un gran logro, fueron años de lucha para poder brindarle a nuestros vecinos un espacio que sea para nosotros porque esta es la casa de todos nosotros, de toda la comunidad. Ahora vamos a poder hacer talleres, hacer operativos. Estoy feliz de que este equipo de trabajo haya logrado este avance para los vecinos de nuestra comunidad y que la cuidemos”.

En tanto, Nathalie Nicloux, integrante del gabinete del gobernador Rodrigo Mundaca, señaló que “la importancia de fortalecer las organizaciones comunitarias es el corazón de su administración. Volver a fortalecer estos espacios es el mandato de nuestro Gobernador, es la esperanza del Gobierno Regional”.

La nueva sede permitirá el desarrollo de actividades sociales, culturales, y comunitarias, enmarcándose en la estrategia regional de fortalecimiento del tejido social y de la infraestructura barrial en sectores populares de Valparaíso.

PURANOTICIA