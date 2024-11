Decretan prisión preventiva para los cuatro nuevos imputados por su presunta responsabilidad en el megaincendio

En prisión preventiva quedaron los cuatro sujetos detenidos por su presunta responsabilidad en el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, pero también en una veintena de emergencias registradas en la región.

Todos fueron imputados en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por los delitos de asociación criminal, incendio de bosques, incendio con resultado de muerte y daño ambiental; esto, a raíz de la tragedia que dejó 136 fallecidos.

Se trata de dos trabajadores que hasta este jueves formaban parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), uno que trabajaba por temporadas en la misma institución y el cuarto era un voluntario de la 14ª Compañía en Placeres, quien también fue apartado de sus funciones en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

Con estos cuatro nuevos imputados, ya son siete las personas que están formalizadas mientras siguen las diligencias investigativas para establecer cómo ocurrieron los hechos y cuál es el grado de participación de cada uno de ellos. Los otros tres son un ex funcionario de Conaf, un ex trabajador del Senapred y un ex Bombero, quienes se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los abogados defensores pidieron que los imputados quedaran recluidos en cárceles fuera de la región de Valparaíso, ante la amenaza a su integridad.

En la audiencia en el Juzgado de Garantía de Valparaíso también se fijó en 30 días el plazo para la investigación.

PURANOTICIA