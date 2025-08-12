Nuevo Centro de Salud Familiar de Catapilco alcanza ya un 99% de avance en sus obras

Con un 99% de avance en su construcción, el nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Catapilco se encuentra en su etapa final, consolidándose como una obra clave para fortalecer la red de atención primaria en la región de Valparaíso.

Este martes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, encabezó una visita técnica para inspeccionar el estado del proyecto, acompañado por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, Andrea Quiero; y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

El nuevo recinto representa una inversión de $4.544.408.000 y beneficiará a cerca de 5 mil habitantes del sector, quienes contarán con una infraestructura moderna, segura y con altos estándares de calidad en la atención de salud.

El Cesfam contempla un edificio principal, vialidad interior, estacionamientos, recintos técnicos, áreas de apoyo y espacios equipados para el funcionamiento óptimo del personal que allí se desempeña.

La obra, construida en hormigón armado, fue diseñada con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y confort para usuarios y trabajadores. Asimismo, incorpora características sismo-resistentes, sistemas de evacuación y detección de incendios, accesibilidad para bomberos, y respaldo eléctrico y de agua potable, garantizando operatividad incluso ante emergencias.

Durante la inspección, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó que "hoy podemos decir que el Ministerio de Salud ha cumplido con su palabra, lo que favorece una mejora ostensible en la calidad de la atención primaria para nuestros vecinos, pero también dignifica el trabajo de los funcionarios de salud, al entregarles infraestructura moderna, segura y adecuada para ejercer su labor. Esto es el reflejo de un Estado presente, que escucha, invierte y cumple para lograr una salud más resolutiva, cercana y humana”.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, reconoció que con 99% de avance, está logrando tiempos de implementación y construcción que son muy acelerados, casi un récord para el nivel de avance. Y esta obra en Catapilco refleja lo que queremos para nuestra red asistencial, acercar la salud a las personas, a los territorios con una calidad y con un estándar que permite resolver las necesidades más importantes de salud".

Finalmente, Andrea Quiero, directora del SSVQP, valoró esta obra porque "fortalece la red asistencial y nos recuerda que el rol del servicio de salud es gestionar la red desde la atención primaria hasta nuestros hospitales. Aquí se puede cambiar la vida de las personas, pero además se puede hacer con calidad y con cercanía, haciendo también de la vida de las personas un espacio de encuentro y de construcción de comunidad".

Cabe hacer presente que durante la jornada, el gobernador Rodrigo Mundaca también visitó la comuna para supervisar diversos proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional (Gore). Entre ellos destacan la habilitación del área verde Villa Aires de Catapilco con una inversión de $141 millones; la construcción de la última etapa de salas para educación pre básica y básica del colegio Mercedes Maturana, que representó una inversión que supera los $1.800 millones, y la pavimentación y aguas lluvia en calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo de Catapilco con una inversión total de $1.693 millones.

PURANOTICIA