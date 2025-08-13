Hombre perdió la vida tras lanzarse al vacío desde el piso 11 de un edificio en Valparaíso

Un hombre perdió la vida la noche de este martes 12 de agosto en Valparaíso luego de lanzarse al vacío desde el piso 11 de un edificio ubicado en la calle Blanco.

El hecho consternó a la comunidad que reside en las cercanías de la plaza Sotomayor.

Según consigna Alerta V Costa, la víctima perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad del impacto producto de la caída desde gran altura.

El deceso de esta persona fue confirmado por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) que acudió al lugar, mientras que el levantamiento del cuerpo quedó a cargo del Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso.

Las diligencias del caso quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA